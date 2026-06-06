◇NBAファイナル第2戦 ニックス105ー104スパーズ（2026年6月5日 フロスト・バンク・センター）

今季のNBA王者を決めるNBAファイナル第2戦が5日（日本時間6日）に行われた。東王者ニックスが激闘を制して2連勝。そして東1回戦第6戦から脅威の13連勝となった。本拠地ニューヨークに移動して、8日（同9日）の第3戦に臨む。

第1戦では第3Q序盤までに最大14点リードを許したが、ニックスの選手たちは諦めていなかった。前半負傷でロッカールームに下がるアクシデントもあった“エース”ジェイレン・ブランソンがチームをけん引。このクオーター終了時点で同点に追いついた。最終Qになると14点差をひっくり返してリードを奪った。ブランソンがチーム最多30得点の大活躍。カール・アンソニー・タウンズも18得点12リバウンドのダブルダブルをマークした。終盤まで大接戦となったが、リードを守り切って先勝した。

2連勝を狙うニックスは、第2戦の前半では12点リードを許しながらも、第2Q途中から反撃開始。ミケル・ブリッジズがミスなく3本の3Pシュートを沈めた。前半終了間際には左コーナーからタウンズが3Pシュートを決めて、前半56―52とリードして折り返した。

後半に入ってもリードを守り続けたが、最終Qの3分で同点に追いつかれた。104ー104の残り10秒でブランソンがフリースローを1本決めて勝ち越しに成功。1点リードの残り2秒。相手のエースであるウェンバンヤマがミドルショットを放つが失敗。大激戦を制し、敵地で2連勝を飾った。

タウンズがチーム最多21得点13リバウンドのダブルダブルをマーク。ブリッジズとブランソンが20得点で続いた。

▼カール・アンソニー・タウンズ 最後はとにかく止めたいと思っていた。最後のウェンバンヤマのショットは良いシュートだったけど外れて助けられた。天国のお母さんが守ってくれたと思った。（ウェンバンヤマについて）素晴らしい選手だから出来るだけ難しいプレーをさせないといけない。自分の経験、スキルなど全てを使って守らないといけない。このプレイオフでリードを守り切ることをやれていた。ファンのおかげで勝ち切ることができた。ただバスケットが出来ているのがうれしい。