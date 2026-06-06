Netflix週間視聴ランキング（番組）：『地獄に堕ちるわよ』5週連続1位、坂口憲二主演『医龍』、アニメ『BADBOYS』が初登場【5/25/26 - 5/31/26】
動画配信サービス「Netflix」は、日本における週間視聴ランキング（5月25日〜5月31日）を発表。映画以外の番組部門では、『地獄に堕ちるわよ』が5週連続1位を獲得した。香港でもTOP10入りしている。
【画像】20年前の名作ドラマ『医龍-Team Medical Dragon-』
3位には、2006年放送のドラマ『医龍-Team Medical Dragon-』が初登場。永井明原案・吉沼美恵医療監修・乃木坂太郎作画による同名漫画を、坂口憲二主演でドラマ化し、フジテレビ系で放送された作品。
舞台は、日本の医療現場が抱えるさまざまな問題や権力構造が渦巻く大学病院。主人公・朝田龍太郎（坂口）は、かつて難民キャンプで世界レベルの救命医療チーム「チーム・メディカル・ドラゴン」を率いていた天才外科医。卓越した技術と強い信念を武器に、腐敗した医療現場へ次々と切り込み、大きな権力にも立ち向かっていく。
病院と患者の関係、医療現場が抱える現実、そして生と死をめぐる人間ドラマを、圧倒的なスケールとスピード感で描く新感覚のメディカルドラマとして、放送当時から人気を博した。
共演には、教授の座を狙い、難易度の高い「バチスタ手術」の成功を目指して朝田を大学病院に招く野心的な助教授・加藤晶役の稲森いずみをはじめ、小池徹平、北村一輝、阿部サダヲ、水川あさみ、池田鉄洋、佐々木蔵之介、夏木マリ、岸部一徳らが集結。それぞれが個性豊かな医師や医療スタッフを演じ、物語を彩る。
10位には、『BADBOYS』（1993年製作のOVA版、全5話）が初登場。田中宏による広島の暴走族を描いたヤンキー漫画をアニメ化した作品。両親の過保護ぶりに息苦しさを感じていたお坊ちゃん育ちの桐木司が、自ら不良の道を選び、暴走族の総長を目指して仲間たちと奮闘する。
■日本の週間視聴ランキングTOP10／シリーズ（5月25日〜5月31日）
1：地獄に堕ちるわよ（トップ10入り週数：4）
2：素晴らしき新世界（4）
3：医龍-Team Medical Dragon-（1）
4：転生したらスライムだった件 第4期（8）
5：黄泉のツガイ（8）
6：九条の大罪（9）
7：田鎖ブラザーズ（7）
8：ワンダーフールズ（2）
9：リボーン 〜最後のヒーロー〜（6）
10：BADBOYS
【画像】20年前の名作ドラマ『医龍-Team Medical Dragon-』
3位には、2006年放送のドラマ『医龍-Team Medical Dragon-』が初登場。永井明原案・吉沼美恵医療監修・乃木坂太郎作画による同名漫画を、坂口憲二主演でドラマ化し、フジテレビ系で放送された作品。
病院と患者の関係、医療現場が抱える現実、そして生と死をめぐる人間ドラマを、圧倒的なスケールとスピード感で描く新感覚のメディカルドラマとして、放送当時から人気を博した。
共演には、教授の座を狙い、難易度の高い「バチスタ手術」の成功を目指して朝田を大学病院に招く野心的な助教授・加藤晶役の稲森いずみをはじめ、小池徹平、北村一輝、阿部サダヲ、水川あさみ、池田鉄洋、佐々木蔵之介、夏木マリ、岸部一徳らが集結。それぞれが個性豊かな医師や医療スタッフを演じ、物語を彩る。
10位には、『BADBOYS』（1993年製作のOVA版、全5話）が初登場。田中宏による広島の暴走族を描いたヤンキー漫画をアニメ化した作品。両親の過保護ぶりに息苦しさを感じていたお坊ちゃん育ちの桐木司が、自ら不良の道を選び、暴走族の総長を目指して仲間たちと奮闘する。
■日本の週間視聴ランキングTOP10／シリーズ（5月25日〜5月31日）
1：地獄に堕ちるわよ（トップ10入り週数：4）
2：素晴らしき新世界（4）
3：医龍-Team Medical Dragon-（1）
4：転生したらスライムだった件 第4期（8）
5：黄泉のツガイ（8）
6：九条の大罪（9）
7：田鎖ブラザーズ（7）
8：ワンダーフールズ（2）
9：リボーン 〜最後のヒーロー〜（6）
10：BADBOYS