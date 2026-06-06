株式会社アピックスインターナショナルが発売している空気清浄機能付きサーキュレーター『AFC-910R』。本製品は高性能フィルターによるPM2.5の除去機能と、20畳まで届く送風・空気循環機能を1台に集約した家電。空気清浄機能は最大30畳に対応し、PM2.5を約99％除去する。複数台の家電を設置する手間やコストを抑えながら、室内環境を整えられる点が特徴となっている。

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空気清浄機能には「きれいセンサー」を搭載し、空気の汚れ具合に応じて自動で風量を調節する。操作パネル下部の「きれいセンサーライト」は緑・黄・赤の3色で空気の状態を表示する。フィルターカバーのつまみを回すだけでエアクリーンフィルターを取り外せる構造で、付着したホコリは掃除機で吸引できる。フィルター交換の目安は約4～5カ月で、交換時期は「エアクリーンフィルター交換ランプ」の点滅で知らせる（交換用フィルター「AFC-F91」は別売り）。

サーキュレーター機能は20畳（自社規格）まで届く風量設計で、左右に約80°の自動首振りに対応する。上下は手動で角度を調節可能。衣類に向けて設置することで、花粉やPM2.5が気になる場合の部屋干し乾燥もサポートする。

基本機能として、風量は12段階で調節可能。オン／オフタイマーはともに1～24時間まで1時間単位で設定できる。設定状況は前面のLEDパネルに大きく表示される。安全面ではチャイルドロックを搭載。付属のリモコンには減光ボタンが備わり、就寝時にLEDパネルの明るさを抑えられる。リモコンはフィルターカバーの凹みに収納できる設計となっている。

本体サイズは約W312×D284×H477mm、質量は約3.5kg。消費電力は25W。価格はオープン価格で、参考価格は2万2000円（税込）。

■製品情報空気清浄機能付きサーキュレーター（AFC-910R）メーカー：株式会社アピックスインターナショナル価格：オープン価格（参考価格 2万2000円／税込）主な仕様：・本体サイズ：約W312×D284×H477mm・本体質量：約3.5kg・電源：100V 50/60Hz・消費電力：25W・電源コード：約1.6m・リモコン電池：リチウム電池（CR2032/3V）×1個・材質：本体／HIPS、表示部・操作部／ポリカーボネート・付属品：リモコン、エアクリーンフィルター・対応畳数：空気清浄／最大30畳、サーキュレーター／20畳（自社規格）公式サイト：https://www.apix-intl.co.jp/products/afc910r/

（文＝リアルサウンド編集部）