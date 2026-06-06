三田寛子、義娘・能條愛未との着物2ショット披露「ひまわりの様なかわいいお嫁さんが歌舞伎役者の妻として初めての初日を迎えました」
歌舞伎俳優の八代目・中村芝翫（60）の妻でタレントの三田寛子（60）が5日、自身のインスタグラムを更新。長男・中村橋之助（30）の妻で元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）の“梨園の妻”デビューを報告し、着物姿での2ショットを披露した。
【写真】「並ぶと似てますね」着物姿2ショットで義娘・能條愛未の“梨園の妻”デビューを報告した三田寛子
三田は「ひまわりの様なかわいいお嫁さんが歌舞伎役者の妻として初めての初日を迎えました 今日は橋之助が『仮名手本忠臣蔵』五、六段目の勘平という大役を初役でつとめる公演 知らない世界 知っていて『当たり前』とされるのに何を知らないのかさえわからない そんな中で彼女が毎日笑っている それがどれだけすごいことか これからも私にはわかるつもりなので全力で応援したいです」「この家に来てくれたこと、息子と並んで歩いてくれること、ありがとう」と思いをつづり、並んでほほ笑む2ショットを投稿。
コメント欄では「すてきなお嫁さんとお嫁さんを全力でサポートされている寛子さん お2人とも最高です」「益々橋之助さんの舞台を見に行きたくなっちゃった」「これで晴れて成駒屋の一員になれましたね。来週観劇にうかがいますのでお会いできるの楽しみです」「ほんと、あみちゃんめちゃくちゃ可愛いです」「寛子ちゃんの経験がお嫁さんにとっては力強いアドバイスになりますね」「2人とも、並ぶと似てますね」など、温かい声が寄せられている。
【写真】「並ぶと似てますね」着物姿2ショットで義娘・能條愛未の“梨園の妻”デビューを報告した三田寛子
三田は「ひまわりの様なかわいいお嫁さんが歌舞伎役者の妻として初めての初日を迎えました 今日は橋之助が『仮名手本忠臣蔵』五、六段目の勘平という大役を初役でつとめる公演 知らない世界 知っていて『当たり前』とされるのに何を知らないのかさえわからない そんな中で彼女が毎日笑っている それがどれだけすごいことか これからも私にはわかるつもりなので全力で応援したいです」「この家に来てくれたこと、息子と並んで歩いてくれること、ありがとう」と思いをつづり、並んでほほ笑む2ショットを投稿。