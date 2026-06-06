映画『四月の余白』 暴力衝動や問題行動を繰り返す少年・澤海斗(上阪隼人)の担任教師・草野冬子(夏帆)をとらえた本編映像が公開
映画『四月の余白』(6月26日 新宿ピカデリーほか全国公開)の本編映像と場面カットが公開された。
映画『四月の余白』場面カット (C)2026 N.R.E
○草野冬子(夏帆)の緊迫した場面
今回公開されたのは、暴力衝動や問題行動を繰り返す少年・澤海斗(上阪隼人)の担任教師・草野冬子(夏帆)をとらえた本編映像。
映像の冒頭は、板書しながら正岡子規の俳句の意味を説明する冬子の横顔にフォーカス。しかしカメラが切り替わると、黒板には「海斗を解放しろ!」という生徒の大きな落書きが映り、さらに生徒たちが教壇に背を向けてクラスメイトと談笑、「先生、わからないんでもう1回お願いします」「わかりません!」とあからさまに冬子の発言を遮るなど、授業中とは思えない光景が広がる。
完全に学級崩壊してしまった3年3組について、職員室で隣に座る同僚は問題児の海斗を更生施設「みらいの里」に厄介払いしたことが引き金であるかのように冬子を責める。ほかの生徒たちの学校生活を守るために海斗の両親へ「みらいの里」を紹介した冬子は居ても立っても居られず「じゃあ、どうすれば良かったんですかね!?」と激昂。
相手が反論に困っていると「答えられないんだったら適当なこと言わないでくださいよ!」と叫びながら、自分の髪を強く引っ張り、髪が束になり抜け落ちてしまう。自身の信念と現実との狭間で葛藤する冬子の強い眼差しと悲痛な叫びが胸を打つ、緊迫した場面となっている。
【編集部MEMO】
元半グレで元受刑者の過去を背負う西健吾(一ノ瀬ワタル)は、海の見える地方都市で全寮制更生施設「みらいの里」を運営している。実体験を糧に道を踏み外しかけた子供たちに体当たりで向き合うが、体罰も辞さない更生方針は教育関係者から批判されていた。ある時、中学教師の冬子(夏帆)から手に負えない生徒の海斗(上阪隼人)と、鑑別所帰りの悠について相談を受ける。2人に会った西は、一瞬で海斗の狂気を見抜いた。激しい家庭内暴力に疲れた母(占部房子)も息子を「みらいの里」に託すと決意するが、海斗は施設でも寮生とトラブルを起こして脱走。さらには傷害事件で逮捕されてしまった。西は海斗の父(篠原篤)から責め立てられた。若い頃、西にリンチされ、左脚に障害が残ったというのだ。記憶のない過去と向き合う西にできる贖罪は、海斗を更生させることだけ。「ひとは変われる」と信じて新たな取り組みに踏み出すがーー。
映画『四月の余白』場面カット (C)2026 N.R.E
○草野冬子(夏帆)の緊迫した場面
今回公開されたのは、暴力衝動や問題行動を繰り返す少年・澤海斗(上阪隼人)の担任教師・草野冬子(夏帆)をとらえた本編映像。
映像の冒頭は、板書しながら正岡子規の俳句の意味を説明する冬子の横顔にフォーカス。しかしカメラが切り替わると、黒板には「海斗を解放しろ!」という生徒の大きな落書きが映り、さらに生徒たちが教壇に背を向けてクラスメイトと談笑、「先生、わからないんでもう1回お願いします」「わかりません!」とあからさまに冬子の発言を遮るなど、授業中とは思えない光景が広がる。
相手が反論に困っていると「答えられないんだったら適当なこと言わないでくださいよ!」と叫びながら、自分の髪を強く引っ張り、髪が束になり抜け落ちてしまう。自身の信念と現実との狭間で葛藤する冬子の強い眼差しと悲痛な叫びが胸を打つ、緊迫した場面となっている。
【編集部MEMO】
元半グレで元受刑者の過去を背負う西健吾(一ノ瀬ワタル)は、海の見える地方都市で全寮制更生施設「みらいの里」を運営している。実体験を糧に道を踏み外しかけた子供たちに体当たりで向き合うが、体罰も辞さない更生方針は教育関係者から批判されていた。ある時、中学教師の冬子(夏帆)から手に負えない生徒の海斗(上阪隼人)と、鑑別所帰りの悠について相談を受ける。2人に会った西は、一瞬で海斗の狂気を見抜いた。激しい家庭内暴力に疲れた母(占部房子)も息子を「みらいの里」に託すと決意するが、海斗は施設でも寮生とトラブルを起こして脱走。さらには傷害事件で逮捕されてしまった。西は海斗の父(篠原篤)から責め立てられた。若い頃、西にリンチされ、左脚に障害が残ったというのだ。記憶のない過去と向き合う西にできる贖罪は、海斗を更生させることだけ。「ひとは変われる」と信じて新たな取り組みに踏み出すがーー。