バイクのクイズ 第61回 映画『SAKAMOTO DAYS』にヤマハのバイクが登場! 名前と特徴は?
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公開中の映画『SAKAMOTO DAYS』にヤマハ発動機のバイクが登場しています! さて、なんというモデルでしょうか?
映画『SAKAMOTO DAYS』に登場するヤマハのバイクは? (鈴木祐斗/集英社 (C)2026 映画「SAKAMOTO DAYS」製作委員会
ヒント：目黒蓮さんの愛機!
伝説の殺し屋と呼ばれた主人公・坂本太郎を演じる目黒蓮さんが颯爽と駆るネオレトロなバイクです。
――正解は次のページで!
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○問題をおさらい!
映画『SAKAMOTO DAYS』に登場するヤマハのバイクは? という問題でした
正解はこちら!
○【答え】ヤマハ「XSR125」
正解はヤマハの「XSR125」でした!
ヤマハ「XSR125」
映画『SAKAMOTO DAYS』は週刊少年ジャンプに連載している同名の人気マンガを原作とした実写映画。主演を務めるのは『SHOGUN 将軍』シーズン2の出演も決定しているSnow Manの目黒蓮さん、監督・脚本は『勇者ヨシヒコ』や『銀魂』などを手掛けた福田雄一さんのバトルアクション＋コメディで、4月29日の公開から大ヒットを記録しています。
劇中で使われた「XSR125」は、ヤマハ発動機が展開する「XSRシリーズ」の末弟として2023年末に国内リリースされた125cc(原付二種)のモデルです。
「XSR」はヤマハ初の4ストロークモデルとして1970年に登場した「650XS1/XS650」の称号を受け継いだバイクで、クラシックと近代スポーツのデザインを融合したスポーツヘリテージ・シリーズとして900ccや700ccもラインアップされています。
この「XSR125」には筆者も試乗したことがあるのですが、乗る前は“125ccの単気筒”なので、兄貴分の900や700とは比較できないほど小さくてチープなバイクを想像していました。ところが実物は、250ccクラスに近い立派な車格を持ち、タックロールのダブルシートやヘッドライト、ステー廻りなど、各部の質感とデザインがとても上質なことに感心したのを覚えています。
エンジンは水冷単気筒のSOHCながら、回転数で吸気カムを切り替えるVVA(Variable Valve Actuation：可変バルブ)や振動を打ち消すバランサーも装備されています。そのためか、一般的な単気筒のように良くも悪くも蹴り出しの強さが目立つものではなく、適度なパルス感を持ちつつも、高回転まで軽やかに回して楽しむこともでき、長時間のライディングでも疲れにくいバイクでした。
ただ、125ccという入門モデルなのにシート高は810mmと高めで、足つき性に不満を感じる方も少なくないようです。その理由はエンジンやフレームを共有する兄弟モデル(「YZF-R125」と「MT-125」)との兼ね合いや、デザインを重視するヤマハのこだわりがあるのかもしれませんが、125ccでも窮屈さを感じずゆったりと乗れて、原付二種免許ユーザーでもフルサイズ車格の乗り味を体感できるメリットもあると思います。そういう意味では、小排気量でも強いポリシーを持ったモデルといえるでしょう。
なお、XSRシリーズはフラッグシップの「XSR900」が国内リリースされてから今年で10年目の節目を迎えますが、6月30日からはエンジンの排気量をアップした「XSR155」の国内販売もスタートします。こちらはエンジンのパワーアップはもちろん、高速道路も使えるので、ロングツーリング派の方にもおススメです。
それでは、次回をお楽しみに!
津原リョウ 二輪・四輪、IT、家電などの商品企画や広告・デザイン全般に従事するクリエイター。エンジンOHからON/OFFサーキット走行、長距離キャンプツーリングまでバイク遊びは一通り経験し、1950年代のBMWから最新スポーツまで数多く試乗。印象的だったバイクは「MVアグスタ F4」と「Kawasaki KX500」。 この著者の記事一覧はこちら
公開中の映画『SAKAMOTO DAYS』にヤマハ発動機のバイクが登場しています! さて、なんというモデルでしょうか?
映画『SAKAMOTO DAYS』に登場するヤマハのバイクは? (鈴木祐斗/集英社 (C)2026 映画「SAKAMOTO DAYS」製作委員会
ヒント：目黒蓮さんの愛機!
伝説の殺し屋と呼ばれた主人公・坂本太郎を演じる目黒蓮さんが颯爽と駆るネオレトロなバイクです。
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○問題をおさらい!
映画『SAKAMOTO DAYS』に登場するヤマハのバイクは? という問題でした
正解はこちら!
○【答え】ヤマハ「XSR125」
正解はヤマハの「XSR125」でした!
ヤマハ「XSR125」
映画『SAKAMOTO DAYS』は週刊少年ジャンプに連載している同名の人気マンガを原作とした実写映画。主演を務めるのは『SHOGUN 将軍』シーズン2の出演も決定しているSnow Manの目黒蓮さん、監督・脚本は『勇者ヨシヒコ』や『銀魂』などを手掛けた福田雄一さんのバトルアクション＋コメディで、4月29日の公開から大ヒットを記録しています。
劇中で使われた「XSR125」は、ヤマハ発動機が展開する「XSRシリーズ」の末弟として2023年末に国内リリースされた125cc(原付二種)のモデルです。
「XSR」はヤマハ初の4ストロークモデルとして1970年に登場した「650XS1/XS650」の称号を受け継いだバイクで、クラシックと近代スポーツのデザインを融合したスポーツヘリテージ・シリーズとして900ccや700ccもラインアップされています。
この「XSR125」には筆者も試乗したことがあるのですが、乗る前は“125ccの単気筒”なので、兄貴分の900や700とは比較できないほど小さくてチープなバイクを想像していました。ところが実物は、250ccクラスに近い立派な車格を持ち、タックロールのダブルシートやヘッドライト、ステー廻りなど、各部の質感とデザインがとても上質なことに感心したのを覚えています。
エンジンは水冷単気筒のSOHCながら、回転数で吸気カムを切り替えるVVA(Variable Valve Actuation：可変バルブ)や振動を打ち消すバランサーも装備されています。そのためか、一般的な単気筒のように良くも悪くも蹴り出しの強さが目立つものではなく、適度なパルス感を持ちつつも、高回転まで軽やかに回して楽しむこともでき、長時間のライディングでも疲れにくいバイクでした。
ただ、125ccという入門モデルなのにシート高は810mmと高めで、足つき性に不満を感じる方も少なくないようです。その理由はエンジンやフレームを共有する兄弟モデル(「YZF-R125」と「MT-125」)との兼ね合いや、デザインを重視するヤマハのこだわりがあるのかもしれませんが、125ccでも窮屈さを感じずゆったりと乗れて、原付二種免許ユーザーでもフルサイズ車格の乗り味を体感できるメリットもあると思います。そういう意味では、小排気量でも強いポリシーを持ったモデルといえるでしょう。
なお、XSRシリーズはフラッグシップの「XSR900」が国内リリースされてから今年で10年目の節目を迎えますが、6月30日からはエンジンの排気量をアップした「XSR155」の国内販売もスタートします。こちらはエンジンのパワーアップはもちろん、高速道路も使えるので、ロングツーリング派の方にもおススメです。
それでは、次回をお楽しみに!
津原リョウ 二輪・四輪、IT、家電などの商品企画や広告・デザイン全般に従事するクリエイター。エンジンOHからON/OFFサーキット走行、長距離キャンプツーリングまでバイク遊びは一通り経験し、1950年代のBMWから最新スポーツまで数多く試乗。印象的だったバイクは「MVアグスタ F4」と「Kawasaki KX500」。 この著者の記事一覧はこちら