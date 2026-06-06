前田敦子、デコルテ見せベアトップドレスに反響「さらに綺麗になってる」「スタイル良すぎ」
【モデルプレス＝2026/06/06】女優の前田敦子が4日、自身のInstagramを更新。美しいデコルテラインが輝くドレス姿を公開し、話題になっている。
【写真】34歳元AKBセンター、美デコルテ見せドレス姿
前田は6月3日、TOHOシネマズ六本木ヒルズで開催された映画『サヨナラの引力』（2026年7月3日公開）のジャパンプレミアに花束プレゼンターとして登壇した。「本編はもう後半涙が止まりませんでした」と映画の感想に加え、俳優のク・ギョンファンさんとキム・ドヨン監督とのイベントオフショットを公開。「またお会いできる日を心から楽しみにしています 」と共演者へのメッセージを添えた。前田は綺麗なデコルテラインが際立つ純白のベアトップドレスを着用し、共演者に囲まれ、笑顔に溢れた姿を見せている。
この投稿に、「あっちゃん、綺麗」「さらに綺麗になってる」「スタイル良すぎ！！」「ビジュ最高」「仲良しですね！」とファンから反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】34歳元AKBセンター、美デコルテ見せドレス姿
◆前田敦子、デコルテ見せのドレス姿を披露
前田は6月3日、TOHOシネマズ六本木ヒルズで開催された映画『サヨナラの引力』（2026年7月3日公開）のジャパンプレミアに花束プレゼンターとして登壇した。「本編はもう後半涙が止まりませんでした」と映画の感想に加え、俳優のク・ギョンファンさんとキム・ドヨン監督とのイベントオフショットを公開。「またお会いできる日を心から楽しみにしています 」と共演者へのメッセージを添えた。前田は綺麗なデコルテラインが際立つ純白のベアトップドレスを着用し、共演者に囲まれ、笑顔に溢れた姿を見せている。
◆前田敦子の投稿に反響
この投稿に、「あっちゃん、綺麗」「さらに綺麗になってる」「スタイル良すぎ！！」「ビジュ最高」「仲良しですね！」とファンから反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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