音楽制作レーベル「Arte Refact」は6日、公式サイトを更新。代表取締役で作曲家の桑原聖氏の女性問題を謝罪した。桑原氏も自身のX(旧ツイッター）を更新し、スマートフォンゲーム「あんさんぶるスターズ！！」の音楽プロデューサーを辞任することを発表した。

桑原氏は「この度は私の倫理観を欠いた行動により、皆さまに大変不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございません」と謝罪。桑原氏をめぐっては不貞行為が一部SNSで指摘されていた。「現在拡散されている内容につきましては、記載内容の全てではないものの、主要な部分につきましては概ね事実となります」と一部事実を認めた。

「私の不誠実で無責任な行動により、関係各所の皆さまに大変ご迷惑をお掛けしてしまったことを深くお詫び申し上げます」と謝罪の言葉を重ね、「そして何よりも、関わらせていただいた作品とキャラクターたち、そしてそれを愛し応援してくださっている皆様に対して、このような軽率で見苦しい形をもって信頼を裏切ることとなり、本当に申し訳なく、また恥ずかしく思い、強く後悔しています」と猛省した。

「私の不徳の致すところではございますが、関係各所の皆さまやこれまで支えてくださった方々に影響がないよう、過ちを深く反省し、誠心誠意対応してまいります」と宣言。さらに、「本件を受け『あんさんぶるスターズ！！』音楽プロデューサーの辞任を申し出まして、受諾していただきました」と、「あんさんぶるスターズ！！」の音楽プロデューサー辞任を発表した。「その他にもプロデュースを担当する案件や、自身のバンド活動につきましても、この後協議を行い、然るべき場所でご報告できるようにいたします」と伝えた。

「尚、本件はプライベートに関する問題であり、家族および関係者の安全とプライバシー保護のため、未確認情報や個人情報の拡散はお控えいただけますよう、どうかお願い致します」と呼びかけ、「この度は、多くの皆さまの信頼を損なう事態となりましたことを、改めて深くお詫び申し上げます」と結んだ。

Arte Refactは、「現在SNSで拡散されている内容につきまして」と題して、公式サイトを更新。「平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます」と書き出し、「この度は、弊社代表の桑原に関する情報や写真がSNS上で拡散され、そのことにより多くの皆様にご不快な思いやご迷惑をおかけしてしまいましたことを、心より深くお詫び申し上げます」と詫びた。

「桑原に関する私的な情報がインターネット上で公開・拡散されており、その結果として関係者の皆様、お取引先様、関わらせていただいたコンテンツのファンの皆様へ、多大なご迷惑をおかけする事態となってしまいましたことを深刻に受け止めております」と記した。

「内容の事実関係に関しては真実とは異なる部分が幾つかあるものの、概ね事実と確認をしております」と認め、「それに伴い、桑原の代表取締役としての進退に関しましてはまだ協議段階ではございますが、決定次第でご案内をさせていただきます」とした。

「取締役としての立場を用い、会社設備を私的に利用をしたことにつきましては、会社としても到底許されざる行為だと認識しており、今後二度と同じようなケースがないよう会社の管理体制の改善も行ってまいります」と説明。「本件におきましては、桑原個人の問題であり、社員や所属クリエイターとは全く無関係となっております。また、5月5日にクリエイター6名が退所しましたことも本件とは一切関わりはございません」と強調した。

「今後は失ってしまった信頼回復に向け、関係機関および法的専門家と連携のうえ事業運営に万全を期し、改めて作品に対しても真摯に向き合い、誠心誠意対応をしていく所存です」とし、「最後に、関係者の安全とプライバシー保護のため、本件に関する憶測や未確認情報の拡散はお控えいただきますようお願いいたします」と呼びかけた。