大手アウトドア用品メーカー「モンベル」（本社、大阪市西区）が約40年前に販売を始めた山歩き用の折りたたみ傘。今では超軽量コンパクトモデルや晴雨兼用の日傘など、全17種に拡大し、街なかでも愛用する人が増えています。そんな中、傘の先端についている便利機能に気付いていない人がいるようで、ネット上では「切ってしまった」「知らなかった」の声がーー。



【写真】傘の先端にあるループ（アップ写真）

「秀逸」「持ちやすい」「干しやすい」と評判

便利な機能というのは、傘の先端にある黒色ループ。「石突き」と呼ばれる部分に通され、長さは5センチ弱。



モンベルの広報担当者によると、同社の折りたたみ傘シリーズには必ずついており、傘を吊るして乾かせるほか、持ち歩くときに指やカラビナに引っ掛けることもできます。



ヘビーユーザーらの評判を調べると「モンベルの傘の先端ループは秀逸」「サッと持てる」「傘が濡れていても指で引っ掛けて持ち運べる」「ループ持ちやすい」「ループがあるから持ち運びに便利」「引っ掛けて干しやすい」などの感想が。



一方で、新規購入者からは「このループは何？」「てっぺんのループ、うっかり切ってしまった」「商品タグと一緒に切った」「（吊るせると）知らなかった」など、戸惑いの声も。



同社では「傘に付いているループは、傘を乾かす際などに引っ掛けたり、カラビナでバッグに引っ掛けたりすることができて便利です。ループは先端に付けることにより、吊るしても傘が開かないようになっています。ぜひご活用ください」とアピールしています。



愛用品を末永く使うため…修理サービスも

同社では、同社製品を末永く使うための「修理サービス」を行っています。折りたたみ傘のループも対象で、ループ交換は1カ所220円。ほかにも傘の骨の修理（骨1本1400円、2本1900円、3本2400円、4本以上2800円） や、カバー生地の交換も行っています（2800円、一部の旧商品は生地の在庫がない場合もあります）。全て税込み。



（まいどなニュース・金井 かおる）