利用者の多いクレジットカードや決済サービスを名乗る詐欺が相次いでいます。

送られてきたメールのメッセージが身近な決済に係る内容であること、またメールに記載されたURLなどからすぐに決済確認画面が開くなど、実に巧妙な手口です。

【写真を見る】「アレのことかも…」思い込みが罠に アプリの決済画面へ直接つながる詐欺メール被害が急増 お金の請求には要注意！（山形）

警察によりますと、今年４月下旬からきょうまでで、このような手口による被害が少なくとも５件確認されています。

どのようなメールだったのでしょうか。共通点に注目です。

■それぞれ送られてきた内容は？



警察によりますと、今年４月下旬、山形市に住む３０代の女性のもとに「楽天カード：連携金融機関とのシステム連携に伴う再決算依頼」という件名で、未払い料金を請求する内容のメールが届きました。・・・①

先月上旬には、山形市に住む２０代の女性のもとに「PayPayあと払い、４月分のご請求額が未払いとなっています」というショートメッセージが届きました。・・・②

同じく先月上旬、山形市に住む５０代の男性のもとに「【重要】楽天カードご請求金額のお支払いについて（２０２６年４月分）」という件名で「４月分の料金が、登録済みの口座から自動引き落としされなかったため、PayPayで入金してください」というメールが届きました。・・・③

先月中旬には、山形市に住む３０代の男性のもとに「PayPay銀行ご請求期限が翌日到来いたします。お早めにお支払いをお済ませください」というショートメッセージが届きました。・・・④

先月下旬には、山形市に住む２０代の女性のもとに「楽天カード」をかたる相手から「ご請求分のお支払い依頼（２０２６年４月ご利用分）」「自動引き落とし失敗。○○円をPayPayで支払ってください」というメールが届きました。・・・⑤

■あまりにも“簡単”に送れてしまう仕組み

５件の被害者はみな、楽天カードやPayPayを実際に利用していました。

そのため、メールの内容を信用したり、「アレのことかも」などと思い込んだりしてしまったようです。

さらに、このうち４件（②を除く）については、メールに添付されたリンクやQRコードから、直接PayPayアプリの決済画面に移行したということです。

②についても、添付されたURLをクリックしたことでPayPayアプリが起動しています。（その後アカウントの友達登録などを促されたうえで電子マネーを送金）

■その支払い、本当に心当たりある？

使うのが当たり前になっているキャッシュレス決済。

よく聞く名前でも、お金を要求されたら一度詐欺を疑いましょう。

警察では、「楽天カード」や「PayPay」を名乗る手口の詐欺が多く発生しているとし、メールなどで金銭の請求が届いた場合は注意し、直ちに支払わずに内容を確認するよう呼びかけています。

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