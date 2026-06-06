なにわ男子・高橋恭平、ひとりじめしたいものは岩瀬洋志「僕を笑顔にしてくれる」
7人組グループ・高橋恭平が6日、都内で行われた映画『山口くんはワルくない』公開記念舞台あいさつに共演の高橋ひかる（※高＝はしごだか）、岩瀬洋志、守屋健太郎監督が登壇した。高橋恭平は物語の内容にちなみ、“ひとりじめ”したいものを聞かれ、「いわせようじ（ハートマーク）」と発表した。
【写真】舞台あいさつの模様…守屋健太郎監督、高橋ひかる、高橋恭平、岩瀬洋志
フリップをみせた高橋恭平に高橋ひかるは「変なハートやな！」とツッコんで「ハートめっちゃ汚くない？蛙化すんでこれ」と自虐で笑いを誘う。そして「ひらがなで書いたのにも理由がある。岩瀬洋志って漢字だとかっこいい。外見もスラッとして、クールなんですけど知っていくとひらがなのようにふにゃふにゃしてる。人懐っこいですし、朝から元気ですし、この外見からはギャップというか、明るい。一緒にいると僕を笑顔にしてくれる、笑かしてくれる。カタカナよりひらがなのが似合っている」と熱弁した。
これに岩瀬は“ガチ照れ”で「きょうから芸名ひらがなですか」と恐縮し「照れますね…」とポツリとつぶやくと高橋恭平は「ほんまに照れてる！」とツッコミ。「朝から照れさせるのやめて。朝照れやん」と続ける岩瀬に、高橋恭平は「こいつって言葉も創り出すんですよ」とすっかりお気に入りの様子だった。
原作は累計210万部を突破した斉木優氏による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社『別冊フレンド』連載）。恋に夢見るヒロイン・篠原皐（しのはら・さつき）の前に現れた転校生“コワモテ×関西弁男子”山口くんとの青春ラブストーリー。
高橋恭平は劇中で、金髪コワモテの関西弁ながら実はピュアで優しい“最恐ギャップ男子”山口飛鳥（やまぐち・あすか）を演じ、“平凡な女子高生”ヒロインを高橋ひかる、“ヒロインのライバル”に岩瀬が起用されている。
【写真】舞台あいさつの模様…守屋健太郎監督、高橋ひかる、高橋恭平、岩瀬洋志
フリップをみせた高橋恭平に高橋ひかるは「変なハートやな！」とツッコんで「ハートめっちゃ汚くない？蛙化すんでこれ」と自虐で笑いを誘う。そして「ひらがなで書いたのにも理由がある。岩瀬洋志って漢字だとかっこいい。外見もスラッとして、クールなんですけど知っていくとひらがなのようにふにゃふにゃしてる。人懐っこいですし、朝から元気ですし、この外見からはギャップというか、明るい。一緒にいると僕を笑顔にしてくれる、笑かしてくれる。カタカナよりひらがなのが似合っている」と熱弁した。
原作は累計210万部を突破した斉木優氏による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社『別冊フレンド』連載）。恋に夢見るヒロイン・篠原皐（しのはら・さつき）の前に現れた転校生“コワモテ×関西弁男子”山口くんとの青春ラブストーリー。
高橋恭平は劇中で、金髪コワモテの関西弁ながら実はピュアで優しい“最恐ギャップ男子”山口飛鳥（やまぐち・あすか）を演じ、“平凡な女子高生”ヒロインを高橋ひかる、“ヒロインのライバル”に岩瀬が起用されている。