エリート建築士の夫と5歳の息子を持ちながら不倫を続ける“シタ妻”が、窮地に陥った愛人から暴力を振るわれる状況で、「もういらないならはっきり言って…」と涙ながらに懇願した。

【映像】美月（桜井日奈子）が愛人に投げ飛ばされ、すがりつく衝撃シーン

6月5日、金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）が放送された。大手ゼネコン「帝央建設」の都市デザイン部で働くエリート建築士の高坂葵（白洲迅）は、悪性腫瘍の転移で「余命約3ヶ月」の宣告を受け、必死に病魔と闘っていた。

その一方、妻の美月（桜井日奈子）は、葵の死亡保険金1億円を愛人の砂山ケンジ（高橋光臣）と総取りしようと目論んでいた。しかし、葵に対して放った暴言がSNSの生配信で世間に晒されて大炎上し、特定されたケンジの会社にもクレームが殺到。追い詰められた美月は、ケンジに呼び出されて集合場所の立体駐車場へと向かった。

「そっちから呼んでくれると思わなかった。お金、まだ目処が立たなくて……」と近づく美月に対し、ケンジは突如美月の胸ぐらを両手で掴み、「それよりまずあの動画何とかしろよ！」と背後のコンクリート壁に追い詰める。美月は、動画を仕組んだのは葵ではなく、ケンジの正妻である明菜（映美くらら）ではないかと疑う。しかし、激昂するケンジは「明菜がそんな低俗な真似するわけねえだろ！」と、美月を地面に投げ飛ばした。

激しく転倒して手のひらから血を滲ませた美月は、「ケンちゃん……本当に私と一緒になるつもり……ある？」「もういらないなら……はっきり言って」と、ケンジの足にすがりつく。すると、ケンジの表情がわずかに和らぎ、「悪い、悪かった。痛かったよな」と美月を引き寄せて即座に謝罪した。

そして、「俺ももうどうしていいかわかんねえよ」と弱音を吐いたケンジは、「パスポート持ってるか？いざとなったら2人で海外でも行こうと思って」と海外逃亡を提案する。美月は「大好きだよ……」と首に強く抱きつくが、ケンジの表情は一切笑っておらず、鋭い眼光を虚空へ向けていた。

国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化した『余命3ヶ月のサレ夫』。ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り絶望しながらも、愛する息子の未来を守るため復讐に突き進んでいく姿を描く。