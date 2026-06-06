藤嶌果歩（C）集英社／菊地泰久

写真拡大

【モデルプレス＝2026/06/06】日向坂46の四期・藤嶌果歩が8月4日に発売する「日向坂46 藤嶌果歩1st写真集」（集英社）より、第5弾先行カットが公開された。

【写真】日向坂46四期生、美ボディ輝く姿

◆藤嶌果歩、船長姿に


“かほりん船長”が降臨したカットが解禁。マリンルックと付け髭でマイアミの海を航海している1枚である。

藤嶌は「マリン感がすごくかわいいのと、船との相性が良くてお気に入りの衣装です！なんと髭も付けちゃったり！船長さんっぽい1枚になっています」とコメントを寄せた。

◆藤嶌果歩、1st写真集決定


本作はアメリカ・マイアミと藤嶌の地元・北海道で撮影を実施。対照的な風景の中、数多くの衣装を身にまとい、これまで見せたことのないカラフルな表情を見せた。

また、自身初となる水着やランジェリーでの撮影にも挑戦。かわいい“かほりん”から大人キレイな“かほりん”まで、藤嶌をたっぷりと詰め込んだ、振り幅の広い1冊となっている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】