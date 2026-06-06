「田鎖ブラザーズ」身近な人物に犯人疑惑 アリバイ崩壊後に訪れたラスト1分の衝撃展開「言葉が出ない」「信じたくない」
【モデルプレス＝2026/06/06】俳優の岡田将生が主演を務めるTBS系金曜ドラマ「田鎖ブラザーズ」（毎週金曜よる10時〜）の第8話が、5日に放送された。ラストの展開に反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「田鎖ブラザーズ」ラスト1分、変死体で発見された衝撃人物
脚本・渡辺啓氏、プロデュース・新井順子氏が送る本格クライムサスペンス。30年前、何者かに両親を殺された兄弟が警察官になり、時効となった事件の犯人を追う。刑事の兄・田鎖真（たぐさりまこと）を岡田が、検察官の弟・田鎖稔（たぐさりみのる）を染谷将太が演じる。
両親を殺害した犯人に繋がる唯一の手掛かりであった津田（飯尾和樹）の取材ノートのメモには、事件に関わっていた疑惑がある真の上司・小池俊太（岸谷五朗）の名前は見当たらず、父・朔太郎（和田正人）の銃密造への加担も、一度だけ運搬を手伝ったという最小限の記述に留まっていた。
しかし、その“運搬の日”にトラブルが発生。当時、銃の密造とともに蓬田町の立ち退きにも関与していた五十嵐組。立ち退き対象エリアには、真と稔が信頼を寄せる茂木幸輝（もっちゃん／山中崇）が店主を務める町中華「もっちゃん」も含まれており、茂木の父は立ち退きに反対。「立ち退きを止めさせる代わりに、密造のトラブルを息子が片付けることになった」と茂木が真たちの両親を殺害した可能性を示すものだった。
茂木のアリバイは、両親殺害時に辛島金属工場での火災に巻き込まれたこと。しかし、このアリバイは覆すことも可能だった。受け入れられない稔だったが、朔太郎が隠していた銃が茂木に奪われたことをきっかけに、真相を探る覚悟を決める。2人は金属火災に巻き込まれたならあるとされる金属熱傷の特徴である白い瘢痕があるか確かめるために、茂木を銭湯へ連れて行った。
服を脱いだ茂木の背中に火傷の痕はあるものの、白い瘢痕は見当たらなかった。アリバイは崩壊し、茂木が真たちの両親殺害の犯人として黒く浮かび上がる。しかしラスト1分、兄弟のもとに銃を郵送で返した茂木は、その後変死体として発見された。
30年来“田鎖ブラザーズ”を支えてきた茂木に犯人の可能性が浮かび上がり、さらに死を遂げるという結末に、視聴者からは「急展開すぎる」「言葉が出ない」「もっちゃんが犯人ってことなの…？」「もっちゃんが犯人なのも死んじゃったのも信じたくない」「もっちゃんも利用されてた側だよね」「もっちゃん殺しと両親殺しの犯行は同一人物かな」など悲痛の声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：TBS
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【写真】「田鎖ブラザーズ」ラスト1分、変死体で発見された衝撃人物
◆岡田将生主演「田鎖ブラザーズ」
脚本・渡辺啓氏、プロデュース・新井順子氏が送る本格クライムサスペンス。30年前、何者かに両親を殺された兄弟が警察官になり、時効となった事件の犯人を追う。刑事の兄・田鎖真（たぐさりまこと）を岡田が、検察官の弟・田鎖稔（たぐさりみのる）を染谷将太が演じる。
◆「田鎖ブラザーズ」ノートが暴いた残酷な真実…両親殺害の容疑がかかった人物
両親を殺害した犯人に繋がる唯一の手掛かりであった津田（飯尾和樹）の取材ノートのメモには、事件に関わっていた疑惑がある真の上司・小池俊太（岸谷五朗）の名前は見当たらず、父・朔太郎（和田正人）の銃密造への加担も、一度だけ運搬を手伝ったという最小限の記述に留まっていた。
しかし、その“運搬の日”にトラブルが発生。当時、銃の密造とともに蓬田町の立ち退きにも関与していた五十嵐組。立ち退き対象エリアには、真と稔が信頼を寄せる茂木幸輝（もっちゃん／山中崇）が店主を務める町中華「もっちゃん」も含まれており、茂木の父は立ち退きに反対。「立ち退きを止めさせる代わりに、密造のトラブルを息子が片付けることになった」と茂木が真たちの両親を殺害した可能性を示すものだった。
茂木のアリバイは、両親殺害時に辛島金属工場での火災に巻き込まれたこと。しかし、このアリバイは覆すことも可能だった。受け入れられない稔だったが、朔太郎が隠していた銃が茂木に奪われたことをきっかけに、真相を探る覚悟を決める。2人は金属火災に巻き込まれたならあるとされる金属熱傷の特徴である白い瘢痕があるか確かめるために、茂木を銭湯へ連れて行った。
服を脱いだ茂木の背中に火傷の痕はあるものの、白い瘢痕は見当たらなかった。アリバイは崩壊し、茂木が真たちの両親殺害の犯人として黒く浮かび上がる。しかしラスト1分、兄弟のもとに銃を郵送で返した茂木は、その後変死体として発見された。
◆「田鎖ブラザーズ」ラスト1分の急展開に反響
30年来“田鎖ブラザーズ”を支えてきた茂木に犯人の可能性が浮かび上がり、さらに死を遂げるという結末に、視聴者からは「急展開すぎる」「言葉が出ない」「もっちゃんが犯人ってことなの…？」「もっちゃんが犯人なのも死んじゃったのも信じたくない」「もっちゃんも利用されてた側だよね」「もっちゃん殺しと両親殺しの犯行は同一人物かな」など悲痛の声が上がっている。（modelpress編集部）
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