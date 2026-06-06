◆米女子プロゴルフツアー メジャー第２戦 全米女子オープン 第２日（５日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）

第２ラウンドが行われ、２打差の３位で出た渋野日向子（サントリー）が３バーディー、３ボギーの７１で回り、通算３アンダー。トップと１打差の３位で決勝ラウンドに進んだ。

６８と伸ばした神谷そら（郵船ロジスティクス）が２アンダーとし、４２位から９位に急浮上した。

７２の畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は１アンダーで、トップと３打差の１３位につけた。

佐久間朱莉（大東建託）、桑木志帆（大和ハウス工業）、山下美夢有（花王）、岩井明愛（ホンダ）が１オーバーの２２位。

古江彩佳（富士通）、吉田優利（エプソン）は２オーバーで３７位。

ともに７０と伸ばした西郷真央（島津製作所）と竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）、７２の小祝さくら（ニトリ）が４オーバーの５５位で週末を迎える。

日本勢は大会最多の２３人が出場し、１２人が予選を突破した。

菅楓華（ニトリ）は５オーバーで６９位。荒木優奈（Ｓｋｙ）、尾関彩美悠（ＪＦＥスチール）は６オーバーの８１位。勝みなみ（明治安田）、高橋彩華（サーフビバレッジ）は８オーバーで１０３位。笹生優花（アース製薬）、岩井千怜（ホンダ）は９オーバーの１１３位。河本結（リコー）は１０オーバーの１２４位。鈴木愛（セールスフォース）は１１オーバーの１３０位。後藤未有（大東建託）は１２オーバーの１３９位。早川夏未（文化シャッター）は１４オーバーの１４７位で予選落ちした。

アリソン・リー（米国）と殷若寧（中国）が４アンダーで首位に並んだ。