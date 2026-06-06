タレントの藤本美貴と夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が夫婦でＭＣを務めるフジテレビ系料理バラエティー番組「ミキティダイニング」（土曜・前１１時）が６日に放送され、元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏と妻で元女優の里紗さんが出演した。

石原氏夫妻は５月３０日放送回から２週連続で出演。この日は神奈川・葉山の窓から相模湾が広がる石原氏の自宅を藤本らが訪れた。

結婚３８年目を迎えた石原夫妻。藤本が「結婚記念日は何かするんですか？」と質問。しかし昨年まで伸晃氏が国会議員を務めていたため、「結婚記念日は９月なんですけど、９月はお祭りが多くて、毎年政治家ってお祭りに行くんですよ。だからほとんど（伸晃氏が）家にいたことがない」と明かした里紗さん。

それでも庄司が「夫婦円満のコツは？」と尋ねると伸晃氏は「簡単ですよ！」と豪語。そして「絶対服従」と加え、スタッフも含めて大爆笑となった。

庄司は里紗さんに「そうなんですか？」と確認。里紗さんは「ほとんど（絶対服従）そうですね。だからそうじゃない時は多少譲歩しようかなってなれる」と語った。