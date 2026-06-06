梅しごとならぬ“キウイしごと”が人気！さっぱり飲みやすい「キウイ酢」作りに挑戦

さっぱり飲みやすい「キウイ酢」に挑戦

爽やかな酸味を欲する今の時期におすすめなのが、一玉から手軽に購入することができる「キウイ」です。甘酸っぱいキウイは夏にぴったりのフルーツ。スイーツやサラダなどに使うことが多いですが、梅しごとならぬ“キウイしごと”に挑戦するレシピも。そこで今回は、簡単にできる「キウイ酢」の作り方をご紹介！ 梅とはまた違った甘さと酸味を味わえますよ。

工程はたったの3つ！

※保存容器はしっかり煮沸して乾燥させたものを使用してください。

ゴクゴク飲めちゃうおいしさ

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）を見てみると、「めっちゃ飲みやすいしおいしい」「牛乳を入れてゴクゴク飲める！」「さっぱりしていて良いですね」など、皆さんそのおいしさに大満足の様子。





カット＆スライスしたキウイを保存容器に入れて、砂糖と米酢を入れ、あとは2週間待つだけ！ 出来上がったキウイ酢は水や炭酸で割っても良し、そのほか牛乳とあわせてもおいしくいただけますよ。とっても簡単なので、今年の夏はぜひ「キウイ酢」に挑戦してみてください。

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