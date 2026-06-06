サッカーワールドカップ開幕まであと5日。日本代表にサポートプレーヤーとして吉田麻也選手が合流しました。

メキシコのモンテレイで行われているサッカー日本代表の事前合宿3日目。

日本時間6日、アイスランド戦まで帯同していた吉田麻也選手が「サポートプレーヤー」としてチームに再合流しました。

サポートプレーヤー・吉田麻也選手（37）

「日本のために自分がやれることがまだあるというんだったら、喜んで参加させてもらいたいなと思いましたし、より長く、できる限り長くここにチームで一緒にいれるように」

一方、キャプテンの遠藤航選手は足の違和感のため、合宿初日から別メニューでの調整が続いています。

この日、日本代表は冒頭15分練習を公開。その後は初めて非公開となりました。

そして2大会連続のワールドカップに挑む伊東純也選手が決意を語りました。

2大会連続出場・伊東純也選手（33）「（Q：今日から吉田が合流）ずっといたかのような感じですね。個人としてもチームとしても優勝を目指してますし、まずは優勝できるように頑張りたい。個人としてはゴールを取ってチームに貢献できればいい」