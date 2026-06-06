ツートライブが『上沼・高田のクギズケ！』初出演 かつて前説を担当…感激のコメント発表【全文】
お笑いコンビ・ツートライブ（たかのり、周平魂）が、あす7日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜 前11：40）に初登場する。
【番組カット】”ゴージャスさ”に驚き！大阪駅を訪れた上沼恵美子
2008年結成のツートライブは、25年の『THE SECOND 〜漫才トーナメント〜』で優勝し、今春、東京に進出した。一方、9年前には『クギズケ！』の前説を担当していた。今回、本編に初出演を果たす。
たかのりは「正直出られると思っていなかったので感慨深いです」と喜びを語り、周平魂は「1年目に戻ったつもりで、前説やと思って頑張ります」と出演に向け意気込む。果たして、上沼恵美子・高田純次とツートライブの初共演の化学反応は。
このほか、ゲストにアントニー（マテンロウ）、今井アンジェリカ、ナジャ・グランディーバも登場し、「世界を舞台に羽ばたき始める日本人SP」をテーマに開幕直前のサッカーワールドカップや千鳥・大悟のカンヌ国際映画祭についてトークを繰り広げる。
■ツートライブ・たかのり コメント
9年前に前説していた時ですが、僕らが徐々に徐々にお客さんを温めていくんですけど、上沼さんと高田さんが登場した瞬間にボーンって笑いとるんで、もう前説いらんのちゃうかなと思ってました。笑
それくらいスゴイお二人の番組に出られるなんて、感慨深いです。前説をしていたときは、正直スタジオ出演できるとは全く思ってなかったので、あそこに座れるのは、めっちゃ売れている人ばっかりなので、ホンマにうれしいです。
■ツートライブ・周平魂 コメント
前説をやっていた時に袖で見ていて、上沼さんと高田さんがもうおもしろすぎて、とんでもないなって思っていました。もう圧倒されていました。そんなところから出演させてもらえるところまで来たというのが本当に感慨深いですね。おかんも喜ぶと思います。一生懸命、1年目に戻ったつもりで、前説やと思って頑張ります。
【番組カット】”ゴージャスさ”に驚き！大阪駅を訪れた上沼恵美子
2008年結成のツートライブは、25年の『THE SECOND 〜漫才トーナメント〜』で優勝し、今春、東京に進出した。一方、9年前には『クギズケ！』の前説を担当していた。今回、本編に初出演を果たす。
たかのりは「正直出られると思っていなかったので感慨深いです」と喜びを語り、周平魂は「1年目に戻ったつもりで、前説やと思って頑張ります」と出演に向け意気込む。果たして、上沼恵美子・高田純次とツートライブの初共演の化学反応は。
■ツートライブ・たかのり コメント
9年前に前説していた時ですが、僕らが徐々に徐々にお客さんを温めていくんですけど、上沼さんと高田さんが登場した瞬間にボーンって笑いとるんで、もう前説いらんのちゃうかなと思ってました。笑
それくらいスゴイお二人の番組に出られるなんて、感慨深いです。前説をしていたときは、正直スタジオ出演できるとは全く思ってなかったので、あそこに座れるのは、めっちゃ売れている人ばっかりなので、ホンマにうれしいです。
■ツートライブ・周平魂 コメント
前説をやっていた時に袖で見ていて、上沼さんと高田さんがもうおもしろすぎて、とんでもないなって思っていました。もう圧倒されていました。そんなところから出演させてもらえるところまで来たというのが本当に感慨深いですね。おかんも喜ぶと思います。一生懸命、1年目に戻ったつもりで、前説やと思って頑張ります。