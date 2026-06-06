ユヴェントス、ブライム・ディアス獲得へ交渉続ける　本人はレアル・マドリード残留を希望

ユヴェントスが、レアル・マドリードに所属するモロッコ代表MFブライム・ディアスの獲得に動いているようだ。5日、イタリアメディア『スカイ』が伝えている。



報道によると、ユヴェントスはルチアーノ・スパレッティ監督率いるチームにおける理想的な攻撃的MFとして、B・ディアスの獲得に向けて交渉を行っているという。一方で、同選手は現時点でレアル・マドリード残留を望んでおり、移籍の実現を左右する要素として、レアル・マドリードの次期監督の意向次第であると指摘している。なお、ローマも同選手に関心を示しているようだ。



現在26歳のB・ディアスは、2023−24シーズンにレアル・マドリードで公式戦44試合に出場して12ゴール10アシストを記録し、ラ・リーガ優勝やチャンピオンズリーグ制覇などに貢献。昨シーズンには公式戦56試合で6ゴール8アシストという成績を残した。しかし、今シーズンは公式戦42試合に出場したものの、2ゴール8アシストと調子を落としていた。