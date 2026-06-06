“台風のたまご”として注目されていた熱帯低気圧は、これまでのところ台風にまでは発達していません。ただ、気象庁は沖縄本島地方と先島諸島、九州南部、四国地方に対し、雨雲の発達の程度によっては警報級の大雨となる恐れがあるとして、警戒を呼び掛けています。

＜画像を見る＞明日（7日）午後までの雨風シミュレーション

各地の概況や予想雨量、雨・風シミュレーションなどを掲載しています。

▼沖縄本島地方と先島諸島

▼九州南部地方

▼四国地方

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＜雨風シミュレーション＞

▼6日（土）午後

▼7日（日）午前

▼7日（日）午後

＜沖縄本島地方と先島諸島＞

［気象概況］7日にかけて熱帯低気圧や前線に流れ込む湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

［雨の予想］

6日に予想される1時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 30ミリ

宮古島地方 40ミリ

八重山地方 50ミリ

7日に予想される1時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 30ミリ

6日6時から7日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 80ミリ

宮古島地方 100ミリ

八重山地方 120ミリ

その後、7日6時から8日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 80ミリ

宮古島地方 50ミリ

八重山地方 60ミリ

［防災事項］

沖縄本島地方と先島諸島では、7日にかけて非常に激しい雨や激しい雨の降る所がある見込みです。雨雲の発達の程度によっては、警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。

沖縄本島地方と先島諸島では、7日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に十分注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。

＜九州南部地方＞

［気象概況］

奄美付近に停滞している梅雨前線は次第に北上し、台湾付近の熱帯低気圧が7日には梅雨前線上の低気圧に変わり九州南部付近を通過する見込みです。この低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、九州南部・奄美地方では大気の状態が非常に不安定となるでしょう。

［雨の予想］

九州南部・奄美地方では、7日昼過ぎにかけて、雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となる見込みです。

6日に予想される1時間降水量は多い所で、

宮崎県 30ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） 50ミリ

奄美地方 30ミリ

7日に予想される1時間降水量は多い所で、

宮崎県 70ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） 50ミリ

奄美地方 50ミリ

6日6時から7日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、

宮崎県 80ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） 180ミリ

奄美地方 150ミリ

その後、7日6時から8日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、

宮崎県 200ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） 150ミリ

［防災事項］

厳重警戒：土砂災害

警戒事項：低い土地の浸水、河川の増水や氾濫

注意事項：落雷、竜巻などの激しい突風

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

＜四国地方＞

［気象概況］

先島諸島付近を北東に進んでいる熱帯低気圧が、7日には温帯低気圧に変わり四国地方へ接近する見込みです。

四国地方では、低気圧に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響により、太平洋側を中心に大気の状態が非常に不安定となる見込みです。また、台風第6号による大雨の影響で、今後、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。

雨雲が現在の予想以上に発達した場合は、警報級の大雨となる可能性があります。

［雨の予想］

太平洋側では7日昼前から夜遅くにかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みです。

7日に予想される1時間降水量は多い所で、

瀬戸内側 30ミリ

太平洋側 70ミリ

6日6時から7日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、

瀬戸内側 30ミリ

太平洋側 40ミリ

その後、7日6時から8日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、

瀬戸内側 150ミリ

太平洋側 300ミリ

［防災事項］

土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。

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▼6日（土）午後の雨風シミュレーション

▼7日（日）午前の雨風シミュレーション

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7日（日）午後の雨風シミュレーション