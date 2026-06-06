元NMB48上西怜、写真集で「ハツラツ＆セクシー」 グラビア王道のプールで洗練されたプロポーション披露
元NMB48の上西怜によるデジタル写真集『SPA!デジタル写真集 上西怜「瑞々しく妖艶に」』が発売され、誌面カットの一部が公開された。
【写真】多彩なコスプレに挑戦した元NMB48上西怜
上西は2001年生まれ、滋賀県出身。2016年にNMB48の5期生として加入し、グループ在籍中からグラビア界でも高い人気を獲得した。数々の雑誌で表紙を飾るなど活躍を続け、2025年4月にグループを卒業。現在はファッション誌『S Cawaii!』のレギュラーモデルを務めるほか、2025−26シーズンの大阪エヴェッサ応援アンバサダーとしても活動している。
今回の写真集は「ハツラツ＆セクシー」がテーマ。バスケットボールコートを舞台に、スポーツに打ち込む上西の自然体な魅力と、大人の女性としての表現力を切り取った。
誌面では、ドリブルやシュート練習に汗を流すアクティブな姿を収録。スポーツ後にはシャツを脱ぎ、オレンジ柄のビキニ姿でスポーツドリンクを手に水分補給する様子も収められており、健康的な美しさが際立つ内容となっている。
一方で、大人の魅力を感じさせるランジェリーカットにも挑戦。柔らかな光の中で見せる表情や洗練されたプロポーションが印象的で、これまでとはひと味違う上西の一面を楽しめる。
さらに、海辺での撮影では開放感あふれる雰囲気の中、自然な笑顔を披露。ジャグジー付きのプールではしゃぐ様子や、カメラに近づいて見せる親密感のあるカットも収録されており、まるで一緒に時間を過ごしているかのような距離感を味わえる構成となっている。
【写真】多彩なコスプレに挑戦した元NMB48上西怜
上西は2001年生まれ、滋賀県出身。2016年にNMB48の5期生として加入し、グループ在籍中からグラビア界でも高い人気を獲得した。数々の雑誌で表紙を飾るなど活躍を続け、2025年4月にグループを卒業。現在はファッション誌『S Cawaii!』のレギュラーモデルを務めるほか、2025−26シーズンの大阪エヴェッサ応援アンバサダーとしても活動している。
誌面では、ドリブルやシュート練習に汗を流すアクティブな姿を収録。スポーツ後にはシャツを脱ぎ、オレンジ柄のビキニ姿でスポーツドリンクを手に水分補給する様子も収められており、健康的な美しさが際立つ内容となっている。
一方で、大人の魅力を感じさせるランジェリーカットにも挑戦。柔らかな光の中で見せる表情や洗練されたプロポーションが印象的で、これまでとはひと味違う上西の一面を楽しめる。
さらに、海辺での撮影では開放感あふれる雰囲気の中、自然な笑顔を披露。ジャグジー付きのプールではしゃぐ様子や、カメラに近づいて見せる親密感のあるカットも収録されており、まるで一緒に時間を過ごしているかのような距離感を味わえる構成となっている。