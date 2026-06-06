◇インターリーグ ドジャース―エンゼルス（2026年6月5日 ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手（24）が5日（日本時間6日）、本拠でのエンゼルス戦に先発。2回にレギュラーシーズンでは最速の球速を記録した。

2回2死、6番・ペラザに対して投じた4球目の直球は100.6マイル（約161.9キロ）を計測。この球でペラザを一ゴロに打ち取った。味方の攻守などにも助けられ、3回まで無安打投球と安定感も示した。

威力ある直球を軸にエンゼルス打線を封じた。2回2死、6番・ペラザに対して投じた4球目の直球は、渡米後レギュラーシーズンでは最速となる100.6マイル（約161.9キロ）を計測。この球でペラザを一ゴロに打ち取った。佐々木のメジャー移籍後の最速は昨年のワイルドカードシリーズ第2戦・レッズ戦で計測した101.4マイル（約163.2キロ）でレギュラーシーズンでは昨年の東京での開幕シリーズ・カブス戦でマークした100・5マイル（約161.7キロ）だった。

この日の球審は女性のジェン・パウォル氏（49）が務めた。同氏は昨年8月9日（同10日）、ダブルヘッダーだったブレーブス―マーリンズ戦でMLB史上初となる女性審判としてデビュー。第1試合で一塁塁審、第2試合では三塁塁審、翌10日（同11日）の試合で、球審を担当した。16年からマイナーで審判を務め、2023年に34年ぶりに3Aで女性として審判を務め、翌24年にはオープン戦もさばいた。