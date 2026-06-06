なにわ男子の高橋恭平（26）が6日、都内で公開中の主演映画「山口くんはワルくない」（守屋健太郎監督）の舞台あいさつに出席した。

高橋はコワモテだけど実はピュアで優しい高校生、山口飛鳥を演じる高橋は「ドロップキックのシーンの高さに注目してください」

最近ガチになっていることを聞かれると「髪の毛、メッシュにしました。眠っちゃって、2回くらいブリーチされてチリチリになりました」。

山口君に憧れるピュアなヒロインの女子高生、篠原皐を演じる高橋ひかる（24）は「最近は厚切り牛タンにガチになっています」。恋のライバルかと思いきや山口くんに特別な思いを寄せる石崎凜琳央を演じる岩瀬洋志（22）は「スムージーにガチになっています」と話した。

3人とも関西人ということで、撮影前からうち解けた。高橋と岩瀬は「毎朝、握手をしてから始まりました」。ひかるは「いつも、うらやましいと思ってみていました」と振り返った。

自分に○○男子、○○女子といったキャッチフリーズをつけるとしたらという質問に、高橋は「知的男子ですかね。最近『ネプリーグ』とか、よく呼ばれるんです。多分、知的枠で呼ばれると思う。願望です」。

岩瀬は「雰囲気男子、宇宙男子とか。スピってみたいになる。雰囲気男子リーダーネコ男子でお願いします。僕、気分屋で目がつり上がっているので」。ひかるは「ハッピー女子」と話した。