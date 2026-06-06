阪神・藤川球児監督（４５）が６日の楽天戦（甲子園）を前に報道陣の取材に応対。２０２３年ドラ１ルーキーとケガから復帰した左腕について言及した。

前日５日にファームで先発デビューを果たした下村海翔投手（２４）は３回２９球を投じ、無安打無失点、３奪三振。最速は１５３キロを計測した。指揮官は「ボールも良かったですしね。終わった後もブルペンでプラス６０球弱ですかね、投げて普段通りまできました。きょうの報告も予後も非常にいい状態というところ。次に向かえるかなと」とうなずいた。

次回は７５〜９０球を投じる予定だとし、課題については「球速が速くて高めで空振り、フライアウトを取っていたが、こちらが見ているのはイニングを重ねた後、低めの直球でカウントがとれるか。そこができているというのが、次の先のステップに進めるかなというところ。次はイニングを伸ばせるかなというのがそこですね」と語った。

またこの日、「左太ももの筋損傷」で二軍調整中だった伊藤将が一軍に合流。藤川監督は「順調にリハビリしてきてましたから。１年かけていろんな選手が故障から戻ってきてくれていますから、コンディションよくやってくれればチームも安定してきますし。また伊藤は伊藤で頑張ってほしいなと思います」と期待した。