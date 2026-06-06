今回紹介するのは、Threadsに投稿された、朝ごはんを待つ猫ちゃん。ごはんが出るのは朝8時の予定。それなのに、5時の時点で、すでにある場所で待機していたようです。早すぎるスタンバイに、投稿主さんも思わず笑ってしまったのだとか…。

投稿はThreadsにて、9.5万回以上表示。5,000件を超えるいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。

【動画：『8時にごはんが出る』自動給餌器→5時に見てみたら、猫が……健気な光景】

ごはん前で静かに待つエトちゃん

今回、Threadsに投稿したのは「Juri」さん。登場したのは、猫のエトちゃんです。

投稿によると、エトちゃんのごはんが出るのは朝8時。しかし、その日のエトちゃんは、まだ朝5時にもかかわらず、すでに自動給餌器のすぐそばでスタンバイ。給餌器の前にぴったりと張り付き、顔の向きも体の向きも、まっすぐごはん方面を向いていたようです。

その距離はまさにゼロ距離。エトちゃんの本気度が伝わってきます。「まだですか？」「ここで待っていれば早まりますか？」とでも言いたそうな後ろ姿に、猫好きならつい頬がゆるんでしまいそうですね。

まだ5時でも気持ちはもう朝ごはん

ごはんの時間をしっかり覚えているのか、それとも「そろそろ出るかも」と期待しているのか…。実際にはまだ3時間も早いのですが、エトちゃんにとっては、もう朝ごはんモードに入っていたのかもしれません。

そんな様子を見たThreadsユーザーたちからは、「もうお腹ペコペコだニャってのがヒシヒシと感じますね」「モフモフ可愛いなぁ。ごはんへの執念が伺えますね。」「お腹空いてるんだね！健気で可愛い…」などの声が多く寄せられていました。

とはいえ、猫も食べ過ぎは禁物。待ちきれないかもしれませんが、時間になるまで待たないといけませんね。

Threadsアカウント「Juri」では、エトちゃんとの日常が投稿されています。エトちゃんの早朝ごはん待機には、猫との暮らしの可愛らしさがぎゅっと詰まっていました。

写真・動画提供：Threadsアカウント「Juri」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。