4月の外食市場規模は2カ月ぶりに前年下回る　雨天が影響

ホットペッパーグルメ外食総研が4月の外食市場規模を発表。雨の多い天候と飲酒業態が不調だったことから、外食市場規模が2カ月ぶりに前年同月を下回った。

【前月は】3月の外食市場規模は3カ月ぶりに前年上回る、軽食業態が好調

■外食市場は2カ月ぶりに前年同月比マイナス

2日、ホットペッパーグルメ外食総研が4月の外食市場調査を発表した。首都圏、関西圏、東海圏の外食市場規模は前年同月比0.3%減となり、2カ月ぶりに前年同月を下回った。ただし新型コロナ前の2019年比は88.4%で、3月の86.9%から1.5ポイント増となった。

個別の指数では、外食実施率は同0.7ポイント減の68.2%、外食頻度は同0.04回減の3.86回、外食単価は同40円増の2,912円だった。

圏域別の市場規模は、首都圏が同8億円減の1,909億円、関西圏が同13億円増の767億円、東海圏が同16億円減の354億円だった。

前年の4月と比べて週末の日数で不利はなかったものの、雨の日がやや多く、また軽食業態は好調だった一方で飲酒業態は不調が目立った。

■外食実施率と単価は明暗が分かれる

外食実施率と外食単価は、どちらも性別や年齢層で明暗が分かれた。

外食実施率でプラス幅が大きめだったのは、30代女性が70.5%（前年同月比:2.4ポイント増、以下同じ）、60代男性が65.9%（1.1ポイント増）。反対にマイナス幅が大きめだったのは、50代男性が65.2%（2.0ポイント減）、50代女性が59.4%（6.2ポイント減）、60代女性が62.9%（1.6ポイント減）。

外食単価でプラス幅が大きめだったのは、20代男性が2,552円（161円増）、40代男性が3,102円（365円増）。反対にマイナス幅が大きめだったのは、20代女性が2,743円（214円減）、30代男性が3,122円（206円減）。

■16業態中11業態で前年同月上回る

業態別市場規模は16業態中11業態で前年同月を上回った。プラス幅が大きめの業態は、レストラン・ダイニング・洋食店（4月の市場規模:176億円、前年同月比:13億円増、以下同じ）、フレンチ。イタリアン料理店（233億円、26億円増）など。

反対にマイナス幅が大きめの業態は、和食料理店（422億円、20億円減）、中華料理店（209億円、19億円減）、居酒屋（619億円、17億円減）など。またバー・バル・ワインバー・ビアホール・パブのみ前年並み（86億円）だった。