歌舞伎俳優の中村獅童と中村夏幹の親子が出演している東京・歌舞伎座「六月大歌舞伎」（２５日千秋楽）「子連れ狼」と、公開中の映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」（ジョン・ファヴロー監督）による夢のコラボが実現した。

「子連れ狼」は柳生一族に妻を殺され、公儀介錯人の職も奪われた拝一刀が息子の大五郎を連れて、復讐（ふくしゅう）の旅に出る物語。一方の「スター・ウォーズ―」は伝説の賞金稼ぎマンダロリアンと強大なフォースの力を持つ幼いグローグーの親子を超えた絆を描く。今回のコラボは、ファヴロー監督が「日本の時代劇『子連れ狼』を参考にした」と明言していることから実現。同じ時期に上演、公開されていることから、それぞれのＳＮＳで特別プロモーション企画を行うことになった。

獅童は家族そろって「スター・ウォーズ―」を観賞。「めちゃくちゃ面白かったです。子供たちも大変喜んでいました。次男の夏幹はまだ小さいので、途中で退屈してしまうかもしれないと心配したのですが、最後まで夢中になって見ていました。子供から大人まで楽しめる、一級のエンターテインメントだと思いました」。夏幹も「笠を被っていた賞金稼ぎ（エンボ）と、白い毒蛇がかっこよかった！ グローグーが、マンダロリアンを必死に隠してあげるのが、面白かった」と絶賛した。