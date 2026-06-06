◆競泳 ▽日本選手権 第３日（６日、東京アクアティクスセンター）

男子２００メートル平泳ぎ予選が行われ、１７歳の大橋信（しん、枚方ＳＳ）が２分１０秒６９の２位で午後の決勝に進出した。この日の予選では１分２秒９６で折り返すなど、落ち着きながらもテンポの良い泳ぎを披露。「ちょっと遅いけど、昨日からの疲労感だったらうまくやれている」と今大会３種目目のレースにしては上々だと振り返った。

３月の日本選手権決勝では前半を世界新ペースの５９秒８６でターン。後半はスタミナが持たず、日本記録（２分６秒４０）更新はならず。それでも世界ジュニア記録の２分６秒５９をマークしていた。「今はちゃんと考えてラップも刻んで、あれ（３月の日本選手権）以上のタイムで泳げれば」とレースプランを組み立てている。

今大会の決勝では「まだ上がる」と余力は十分。「自己ベストか、日本記録が出せたら。今のタイムだったら日本記録狙う止まりですね」と予選の泳ぎを終え、世界記録（２分５秒４８）は厳しいが、日本最速はチャンスがあると話した。スーパー高校生の快挙達成はなるか。