深澤辰哉、「芸能界クレーンゲームNo.1」に挑む 強敵と熱い真剣勝負繰り広げる
9人組グループ・Snow Manの深澤辰哉が、7日放送のフジテレビ系バラエティー『千鳥の鬼レンチャン◆Snow Man深澤参戦！新企画クレーンゲームトーナメント』（後7：00）に出演する。
【番組カット】ほほ笑ましい！にっこにこの千鳥
同番組は、千鳥（大悟、ノブ）がMCを務める予想対決バラエティー。今回は新企画「タイマンクレーンゲームトーナメント」に芸能界屈指のクレーンゲーマー8人が挑む。同じ景品が入ったクレーン機を交互にプレイし、より少ない回数で獲得した方が勝利となるトーナメント方式で進行する。
数々の分野でメンバーが個性を発揮するSnow Manの中で、自らを「クレーンゲーム担当」と自負する深澤が参戦。5年前の『千鳥の鬼レンチャン』特番時代にクレーンゲーム企画で鬼レンチャンを達成し、さらにTBSの『神業チャレンジ』でも完全制覇を成し遂げた深澤が「芸能界クレーンゲームNo.1」の座を懸けて挑む。
今大会の優勝最有力候補と目されるのが、クレーンゲームの絶対女王・福島和可菜。『芸能界特技王TEPPEN』で2連覇を果たした実績を持ち、「鬼レンチャンのクレーンゲーム企画は私から始まった。言い出しっぺが負ける訳にはいかない！」と並々ならぬ気合を見せる。
そんな女王を脅かす存在が、初挑戦となる安田大サーカスの団長安田。クレーンの形状や景品の重心をロジカルに計算して仕留める職人技の持ち主だ。実は過去の『TEPPEN』で福島と激戦を繰り広げ、一歩及ばず準優勝に終わった過去を持つ。プロ並みの実力を誇る2人の因縁が火花を散らす。
400m走サバイバルやボウリングなど、数々の鬼レンチャン企画で驚異の身体能力を見せてきたおばたのお兄さんは、「クレーンゲームはタイミング良くボタンを離す運動神経が必要。鬼レンチャンに育てられた自分が絶対に優勝する」と、持ち前のスポーツ万能さを武器に勝利を宣言。一方、初挑戦の高橋成美は、ゲーム中に流れるBGMに自らのタイミングを合わせる独自の“音ハメ的中作戦”という奇策で実力者たちの牙城を崩しにかかる。
さらに、ここで優勝して『神業チャレンジ』への出演権を勝ち取りたいカカロニの栗谷、前回のクレーンゲーム企画で鬼レンチャンを達成した、りんごちゃん。そして以前のクレーンゲーム企画で一発獲得の神業を連発した、たむたむなど、一癖も二癖もある強豪たちがそれぞれの思惑を胸に激突。
技、頭脳、運動神経、配置の計算、そして執念―― 。すべてを懸けた芸能界のクレーンゲームNO.１決定戦。果たしてトーナメントを勝ち抜き、王者の栄冠をつかむのは誰なのか。
【番組カット】ほほ笑ましい！にっこにこの千鳥
同番組は、千鳥（大悟、ノブ）がMCを務める予想対決バラエティー。今回は新企画「タイマンクレーンゲームトーナメント」に芸能界屈指のクレーンゲーマー8人が挑む。同じ景品が入ったクレーン機を交互にプレイし、より少ない回数で獲得した方が勝利となるトーナメント方式で進行する。
今大会の優勝最有力候補と目されるのが、クレーンゲームの絶対女王・福島和可菜。『芸能界特技王TEPPEN』で2連覇を果たした実績を持ち、「鬼レンチャンのクレーンゲーム企画は私から始まった。言い出しっぺが負ける訳にはいかない！」と並々ならぬ気合を見せる。
そんな女王を脅かす存在が、初挑戦となる安田大サーカスの団長安田。クレーンの形状や景品の重心をロジカルに計算して仕留める職人技の持ち主だ。実は過去の『TEPPEN』で福島と激戦を繰り広げ、一歩及ばず準優勝に終わった過去を持つ。プロ並みの実力を誇る2人の因縁が火花を散らす。
400m走サバイバルやボウリングなど、数々の鬼レンチャン企画で驚異の身体能力を見せてきたおばたのお兄さんは、「クレーンゲームはタイミング良くボタンを離す運動神経が必要。鬼レンチャンに育てられた自分が絶対に優勝する」と、持ち前のスポーツ万能さを武器に勝利を宣言。一方、初挑戦の高橋成美は、ゲーム中に流れるBGMに自らのタイミングを合わせる独自の“音ハメ的中作戦”という奇策で実力者たちの牙城を崩しにかかる。
さらに、ここで優勝して『神業チャレンジ』への出演権を勝ち取りたいカカロニの栗谷、前回のクレーンゲーム企画で鬼レンチャンを達成した、りんごちゃん。そして以前のクレーンゲーム企画で一発獲得の神業を連発した、たむたむなど、一癖も二癖もある強豪たちがそれぞれの思惑を胸に激突。
技、頭脳、運動神経、配置の計算、そして執念―― 。すべてを懸けた芸能界のクレーンゲームNO.１決定戦。果たしてトーナメントを勝ち抜き、王者の栄冠をつかむのは誰なのか。