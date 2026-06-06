お笑いコンビ「レイザーラモン」のHG（50）の妻で実業家の住谷杏奈（43）が5日、Instagramを更新。乳がん検診の再々検査で“黒い影”が見つかったことを明かした。

【映像】住谷杏奈、乳がん検診で組織診した様子

2006年8月にHGと結婚し、17歳の長男と15歳の長女、2人の子を育てている住谷。これまでInstagramで、「パパに似てイケメンだし、好青年ですね」「ステキな家族」とコメントが寄せられた長男の顔出しショットや、HGの誕生日を家族でお祝いするなどプライベートの様子を発信してきた。

住谷杏奈、乳がん検診で“黒い影”が見つかったことを報告

2026年6月5日の更新では、乳がん検診を受けたことを報告。「毎年行っている乳がん検診で、再再検査になって、去年の写真では見えなかった黒い影が見えるとの事で組織診をしてきました。局所麻酔をして組織を採取。今は結果待ちでドキドキですが、2週間後に結果がわかるみたいです。怖かったけど、すぐに終わりました」と不安な思いをつづった。

続けて、「賛否両論あると思いますが、何も症状がない人も、毎年の検診は必ず行って欲しいなと切に思いました」と乳がん検診を呼びかけている。（『ABEMA NEWS』より）