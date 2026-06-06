『名探偵プリキュア！』ゴウエモン再び”領域展開”！悪事に乗客悲鳴 第19話あらすじ＆場面カット公開
人気アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第19話のあらすじ＆先行場面カットが公開された。
【画像】顔面崩壊のプリキュアたち！公開された『たんプリ』場面カット
7日放送の第19話「迷宮トレインにご招待！？」は、クラスメイトたちといっしょに列車で修学旅行に出かけるあんなとみくる。実行委員長のゆみは、宿泊先の食事や温泉について下調べを重ね、びっしりと旅行のしおりに書き込んでいた。
ところが車内販売員が通りかかり、目を離した間に、ゆみのしおりがなくなってしまう。同時にポチタンが反応したのを見て、あんなとみくるは販売員を追いかける。ふたりが予想したとおり、販売員の正体はゴウエモンだった。
次の停車駅までは30分の時間があったが、ゴウエモンは「列車の中で逃げ切ればいい」と言い、以前に学園で披露したからくり迷路を発動させ、「迷宮トレイン」へとふたりを招き入れる。
ゴウエモンが繰り出した切符の謎解きをクリアし、迷宮トレインに乗り込むあんなとみくる。最初に踏み入れた車両は食堂車だったが、列車がトンネルを抜け、再びあたりが明るくなった途端、乗客の悲鳴が響きわたる。
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
新キャラクター＆キャストは、キュアアンサー／明智あんな役を千賀光莉、キュアミスティック／小林みくる役を本渡楓、キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか役を東山奈央が担当し、キュアエクレール役は後日発表。妖精のポチタン役は加藤英美里、マシュタン役を羊宮妃那、ジェット先輩役を梶裕貴、シュシュタン役は後日発表される。
【画像】顔面崩壊のプリキュアたち！公開された『たんプリ』場面カット
7日放送の第19話「迷宮トレインにご招待！？」は、クラスメイトたちといっしょに列車で修学旅行に出かけるあんなとみくる。実行委員長のゆみは、宿泊先の食事や温泉について下調べを重ね、びっしりと旅行のしおりに書き込んでいた。
次の停車駅までは30分の時間があったが、ゴウエモンは「列車の中で逃げ切ればいい」と言い、以前に学園で披露したからくり迷路を発動させ、「迷宮トレイン」へとふたりを招き入れる。
ゴウエモンが繰り出した切符の謎解きをクリアし、迷宮トレインに乗り込むあんなとみくる。最初に踏み入れた車両は食堂車だったが、列車がトンネルを抜け、再びあたりが明るくなった途端、乗客の悲鳴が響きわたる。
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
新キャラクター＆キャストは、キュアアンサー／明智あんな役を千賀光莉、キュアミスティック／小林みくる役を本渡楓、キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか役を東山奈央が担当し、キュアエクレール役は後日発表。妖精のポチタン役は加藤英美里、マシュタン役を羊宮妃那、ジェット先輩役を梶裕貴、シュシュタン役は後日発表される。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優