俳優の内山理名（44）が5日、Instagramのストーリーズを更新。手料理を持ち寄り、同級生ママとピクニックした様子を公開した。

【映像】子どもにキスする内山理名＆ベビーカーで散歩する冨永愛

2021年11月に俳優の吉田栄作（57）と結婚し、2025年9月10日に第1子の出産を報告した内山。

Instagramではこれまで、我が子を抱っこし、キスをしている写真や、お散歩した様子、吉田に作った愛妻弁当など、家族との生活について発信してきた。

“同級生ママ”冨永愛らとピクニックした様子を公開

2026年6月5日にはストーリーズを更新。20年ぶりの出産を報告したモデル・冨永愛（43）らとピクニックしたことを明かした。

「みんなで持ち寄り。同級生ママピクニック。自然の中でおしゃべりして、癒やしとパワーチャージできた良き時間」「子どもの情報交換は楽しく、学びがある。新しい時間だなあ」とコメントし、自身の手作りジャム入りランチボックスや冨永特製のハーブスペアリブなど豪華な料理を披露している。（『ABEMA NEWS』より）