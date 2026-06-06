自民党元幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏（69）、元女優・里紗さん夫妻が6日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。夫婦のなれ初めを明かした。

38年前、報道記者だった伸晃氏と、女優だった里紗さんが出会ったきっかけは伸晃氏の弟で俳優の石原良純だったという。里紗さんは良純の友人で、良純と他の友人も交えて3人で食事をする際、良純が夜勤明けだった伸晃氏を呼ぼうと提案した。

伸晃氏の第一印象を問われた里紗さんは「何か寝ぼけているし、夜勤明けでパジャマみたいな格好しているし」と話して笑わせたが、「でもこのままなんです。明るいの」「楽しかったですよ」と目を細めた。

その後どちらがアプローチしたかとの質問には「それはもうこっちですよ」と伸晃氏が挙手。「彼女の家の近くのお寿司屋さんがなじみだったので、“歩いて5分だから行かない？”」と誘ったとした。

MCの「品川庄司」庄司智春が「何食べたんですか」と深堀りすると、伸晃氏はおどけて「トロトロトロ、ウニ、トロトロトロ」と回答。MCの藤本美貴は「なんか嫌だ」、庄司は「シブがき隊かよ！」とツッコミを入れた。