ロシアのプーチン大統領はウクライナのゼレンスキー大統領が公開書簡で求めた首脳会談について、「会う理由はない」と拒否しました。

ゼレンスキー大統領は4日、プーチン大統領に公開書簡を送り、戦争終結に向けた首脳会談を求めていました。これに対しプーチン氏は5日、ゼレンスキー氏と「会う理由が見当たらない」と会談を拒否しました。

ロシア プーチン大統領

「会談しても意味がない。ウクライナの目的は我々の進軍を止めることだけなのだから。必要なのは持続的な合意だ」

プーチン氏はウクライナ東部ドンバス地方を完全掌握するまで侵攻を続ける構えを見せるなど、強硬な姿勢を崩していません。

これを受け、ゼレンスキー氏は「残念ながら、ロシアはまたしても戦争を選択した」「世界中の多くの人々が失望しただろう」と非難しました。

一方、和平交渉を仲介するアメリカのトランプ大統領は、ゼレンスキー氏とプーチン氏の首脳会談の開催に支障はないとの考えを示しました。

アメリカ トランプ大統領

「（Q.米国の関与なしに両首脳が話し合うことを望みますか？）彼らが話し合っても構わない。彼らに任せればいい。この状況に導いたのは私なのだ、うまくいくだろう」

トランプ氏は「私が大統領ならばロシアのウクライナ侵攻は決して起こらなかった」と改めて主張しています。