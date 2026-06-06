お笑いコンビ「ハリセンボン」近藤春菜が大ファンであるＰｅｒｆｕｍｅの映画を鑑賞したことを明かした。

６日までにインスタグラムで「遅ればせながらドキュメンタリー映画『Ｐｅｒｆｕｍｅ“コールドスリープ”−２５ ｙｅａｒｓ Ｄｏｃｕｍｅｎｔ−』観（み）に行けました」と報告。「２５年間、まっすぐに、何がなんでもＰｅｒｆｕｍｅでいてくれて、命を燃やし続けた３人に敬意を。ＴＥＡＭ Ｐｅｒｆｕｍｅに最大限の拍手を」と感謝を述べ、「Ｐｅｒｆｕｍｅに出会えて、人生が華やいでいます。ポスターに、Ｐｅｒｆｕｍｅとあなたとのドキュメンタリーと書いてあるけれど、本当にそう。自分の生き方や選択も考えられる映画です。Ｐｅｒｆｕｍｅがどのような形で、コールドスリープからウェイクアップするのかが楽しみだし、その時に、自分自身も納得の自分でいられるように。常に“いま”を楽しんでいたいな、と。なぜ、コールドスリープという名前になったのかも素晴らしかったなぁ。ＭＩＫＩＫＯ先生をはじめとする、ＴＥＡＭ Ｐｅｒｆｕｍｅのみなさんの愛も観ることができて、人と関わること、人との向き合い方、自分自身との向き合い方も改めて考えることができました」と感想を長文で記した。

最後に「まだの方もおかわりの方も、映画館でぜひ」と呼びかけ、「Ｐｅｒｆｕｍｅ関連とわたし、の写真も載せておきますね。（なんでだよ。３人との写真を載せろよ）」とつづり、過去にライブに行った際の写真などをアップした。

この投稿に「あ〜ちゃん」こと西脇綾香が反応。「それぞれでウェイクアップを創造中」とコメントした。

ほかにも「なっぴもＰｅｒｆｕｍｅを構成する１つの粒」「間に合って良かった」「人柄が表れていて素敵」「春菜さんとＰｅｒｆｕｍｅの絆が」「一緒に待ちましょう」などの声が寄せられている。