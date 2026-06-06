１月２２日に肺炎のため亡くなった将棋棋士・加藤一二三さん（享年８６）の遺族が６日、「一般社団法人 加藤一二三レガシー」の設立を発表した。長男の加藤順一さんが代表理事、長女の西口由紀さんが理事を務める。

報告全文

一般社団法人 加藤一二三レガシーは、棋士・加藤一二三が生涯を通じて追求した精神と文化的遺産を後世に伝えることを目的として遺族により設立されました。

生前、加藤一二三は『将棋は芸術である』とたびたび語っていました。本法人は、加藤一二三に関する問い合わせ窓口を一本化するとともに、資料や記録など知的財産の保存・整理、情報発信などを通じて、その歩みを正確に後世へ伝えることを目的としています。

父の逝去後、遺族としてその足跡を振り返るなかで、私たちはあらためて、父が生涯をかけて愛した将棋という文化の豊かさと、その発展を支えてこられた多くの方々の存在の大きさを感じました。

今日もまた、現役棋士の先生方によって新たな寄付が生まれ、将棋の歴史は続いています。その営みの中に父の姿はすでにありませんが、将棋が世代を超えて受け継がれ、発展し続けていくことこそ、父が最も願っていたことの一つであったように思います。

本法人は、長年にわたり将棋界を支えてこられた棋士の先生方への敬意と感謝を礎とし、日本将棋連盟様のさらなる発展と将棋文化の継承に微力ながら貢献することを願って設立したものです。

加藤一二三が愛した将棋の魅力や価値を未来に伝えることが、将棋文化のさらなる発展につながることを願っています。