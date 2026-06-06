◆競泳 ▽日本選手権 第３日（６日、東京アクアティクスセンター）

午前に予選が行われ、女子の池江璃花子（横浜ゴム）は１００メートル自由形と５０メートルバタフライの２種目に出場した。自由形は「あまり上げようとしなかった」と抑えめに泳ぎ、５６秒３９で１０位。日本選手権では自身初となるＢ決勝（予選9〜16位の選手で行う）に回ることとなった。

本命の５０メートルバタフライは２６秒１１をマークし、２位で決勝に進んだ。反応速度は０秒７４とやや遅れたスタートとなったが、伸びやかな泳ぎでタイムを上げていった。１レースを終えた後で「よくわかんないまま始まって終わっちゃった」と戸惑いもあったが「悪くはなかった」と納得のレースだったと振り返った。

４日の１００メートルバタフライでは２位。コンディション不良もあり、棄権を考えたが「水泳選手として、日本選手権に選ばれてる以上、決勝には出場するべき」と考えレースをこなした。この日は２種目とも決勝に出場予定。本命種目は３月に派遣標準記録（２５秒６２）を突破しているが「派遣は切っておきたい。厳しいと思うが２５秒台でタッチできれば」と決勝での目標を掲げた。