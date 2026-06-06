歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が、急成長したという子どもたちの最新ショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】市川團十郎、「麻央さんにしか見えない」と話題の子どもたちの写真

これまでも、14歳の長女・麗禾、13歳の長男・勸玄との日常をInstagramで発信してきた團十郎。自宅で稽古に励む様子や、「麻央さんにしか見えない」と話題になった子どもたちの写真などを披露してきた。

2026年5月26日の投稿では、麗禾さんとの手つなぎショットとともに、「きょうから麗禾は学校の行事でお出かけ。しばし勸玄とマンツーマンです」と明かしていた。

市川團十郎、“急成長”した麗禾＆勸玄の姿に反響

6月5日の更新では、「う、会わない間に、身長超えた？のかな、写り方？」とつづり、仲睦まじいきょうだいショットを公開している。

團十郎の投稿にファンからは、「えー、別人のように大人!!」「こりゃ2人ともモテるわ……」「2人とも團十郎さんと麻央ちゃんの良いとこどりで、美男美女ですね」「ママの面影あって涙」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）