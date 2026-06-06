網浜直子、離婚を報告「これからの人生も誠実に、一歩一歩大切に」
俳優の網浜直子（57）が6日、自身のインスタグラムを更新し、離婚したことを発表した。
【写真】離婚を報告した網浜直子
網浜は「日頃より応援してくださっているファンの皆様、お世話になっております関係者の皆様、いつもありがとうございます」と感謝を伝えた上で、「私事で大変恐縮ではございますが、この度離婚いたしました事をご報告させていただきます」と発表した。
続けて「円満離婚ですので、どうぞご理解のほどよろしくお願い致します」と説明。「これからの人生も誠実に、一歩一歩大切に歩みを進めてまいりたいと思います。何卒、これからも温かく見守っていただけましたら幸いです」とつづった。
網浜は1998年にタレントの松山三四朗と結婚。2001年に長男、2002年に次男を出産した。2024年11月末には長年所属した事務所からの退所を発表している。
【写真】離婚を報告した網浜直子
網浜は「日頃より応援してくださっているファンの皆様、お世話になっております関係者の皆様、いつもありがとうございます」と感謝を伝えた上で、「私事で大変恐縮ではございますが、この度離婚いたしました事をご報告させていただきます」と発表した。
続けて「円満離婚ですので、どうぞご理解のほどよろしくお願い致します」と説明。「これからの人生も誠実に、一歩一歩大切に歩みを進めてまいりたいと思います。何卒、これからも温かく見守っていただけましたら幸いです」とつづった。
網浜は1998年にタレントの松山三四朗と結婚。2001年に長男、2002年に次男を出産した。2024年11月末には長年所属した事務所からの退所を発表している。