2児のシングルマザーで、モデルの重川茉弥（22）が4日、Instagramを更新。タトゥーが見える最新ショットを公開し、「えぐAIすぎ」「プリンセスすぎる」など、反響が寄せられている。

【映像】重川茉弥、離婚後購入した一軒家の自宅

重川は2020年、16歳の時に、恋愛番組で共演した元モデルのまえだしゅん（24）と結婚。この年の7月に第1子となる長女、2022年11月には、第2子となる長男が誕生したが、2025年2月に離婚したことを公表していた。その後、まえだはホストに転身し、話題になっていた。

これまでInstagramで、日常の様子を発信していて、一軒家の新居を購入したことや、子どもたちとともにレゴランドに行く様子などをアップしてきた。

タトゥーが見える最新ドレスショットを披露

2026年6月4日の投稿では、「てぃかどれ」とコメントし、キャバクラ嬢のドレス専門店「Tika」のドレスを身にまとった、デコルテや手首にタトゥーが見える最新ショットを披露している。

この投稿にファンからは「めっちゃ似合ってるし綺麗」「タトゥーのロゴが、しっかり見えるね」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）