【男性が選んだ】カリスマ性があると思う「STARTO社所属の若手タレント」ランキング！ 2位「ラウール」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月13〜27日の期間、全国10〜70代の男性200人を対象に、STARTO社所属の若手タレントに関するアンケートを実施しました。その中から、カリスマ性があると思う「STARTO社所属の若手タレント」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、Snow Manのラウールさんです。身長192cm、股下99cmという規格外のスタイルを誇り、モデルとして圧倒的なカリスマ性を発揮しています。パリに加え、ミラノやロンドンの世界的なランウェイを闊歩し、海外のモデル事務所にも所属して活躍の場を広げています。強い視線と独自の世界観を放つ表現力で、国内外のファッション界を魅了する存在です。
▼回答者コメント
「圧倒的なスタイルと、ランウェイやステージで見せる唯一無二の表現力に規格外のオーラを感じるから」（30代男性／富山県）
「背が高くモデルっぽい良いスタイルの持ち主でグループ内でも踊りが目立っているからです」（50代男性／兵庫県）
「人から好かれそうな雰囲気がありつつも、スター性も保っているようなバランスを強く感じ、マルチなタレントがある気がするから」（20代男性／静岡県）
圧倒的な票数を集めて1位に輝いたのは、同じくSnow Manの目黒蓮さんでした。9年間という長い下積みを経てデビューを掴み取った努力家です。何事にも真摯に向き合うストイックな姿勢が、人を惹きつけるカリスマ性を生み出しています。一方で、特技はザリガニ釣りや「炊飯器の水を一発で入れること」と語る親しみやすさも魅力です。ご家族思いで、そっくりな弟さんとも大変仲が良いそうです。
▼回答者コメント
「知名度が抜群です。私でも知っているくらいです。テレビの画面でぱっと見て、すぐにスターだと感じますから、カリスマ性があると言えるでしょう」（60代男性／新潟県）
「ドラマ 歌唱力 見た目全部がカリスマ性があると思う」（40代男性／静岡県）
「歌やダンスや演技など全てにおいて完璧ですし容姿もイケメンなため率直にカリスマ性があると思うからです」（40代男性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：ラウール（Snow Man）／41票
2位にランクインしたのは、Snow Manのラウールさんです。身長192cm、股下99cmという規格外のスタイルを誇り、モデルとして圧倒的なカリスマ性を発揮しています。パリに加え、ミラノやロンドンの世界的なランウェイを闊歩し、海外のモデル事務所にも所属して活躍の場を広げています。強い視線と独自の世界観を放つ表現力で、国内外のファッション界を魅了する存在です。
「圧倒的なスタイルと、ランウェイやステージで見せる唯一無二の表現力に規格外のオーラを感じるから」（30代男性／富山県）
「背が高くモデルっぽい良いスタイルの持ち主でグループ内でも踊りが目立っているからです」（50代男性／兵庫県）
「人から好かれそうな雰囲気がありつつも、スター性も保っているようなバランスを強く感じ、マルチなタレントがある気がするから」（20代男性／静岡県）
1位：目黒蓮（Snow Man）／106票
圧倒的な票数を集めて1位に輝いたのは、同じくSnow Manの目黒蓮さんでした。9年間という長い下積みを経てデビューを掴み取った努力家です。何事にも真摯に向き合うストイックな姿勢が、人を惹きつけるカリスマ性を生み出しています。一方で、特技はザリガニ釣りや「炊飯器の水を一発で入れること」と語る親しみやすさも魅力です。ご家族思いで、そっくりな弟さんとも大変仲が良いそうです。
▼回答者コメント
「知名度が抜群です。私でも知っているくらいです。テレビの画面でぱっと見て、すぐにスターだと感じますから、カリスマ性があると言えるでしょう」（60代男性／新潟県）
「ドラマ 歌唱力 見た目全部がカリスマ性があると思う」（40代男性／静岡県）
「歌やダンスや演技など全てにおいて完璧ですし容姿もイケメンなため率直にカリスマ性があると思うからです」（40代男性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)