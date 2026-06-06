「年々暑くなってない？」と思わずにいられない日本の夏。屋外での作業が多い建設業において、熱中症対策は命にも関わる重要な課題だ。



【グラフ】しおゼリーの売り上げ推移。爆発的ヒットです！

三和建設株式会社（大阪市淀川区）が、熱中症予防のために開発したスティックタイプの「しおゼリー」が、業界の枠を超えて大ヒットしている。これまでの累計販売数は420万本にも上り、今夏で500万本突破を視野に捉える。同社大阪本店長の川口秀夫氏に話を聞いた。



食べ飽きないように5種類のフレーバーをミックス

「しおゼリー」は、1本10グラムのスティック状ゼリー。一口で「つるん！」と補給できる絶妙なサイズ感で、炎天下でも喉を通りやすいようキシリトールを配合して後味をスッキリさせている。



1本あたり約0.15グラムの塩分と、疲労回復を促す必須アミノ酸BCAA、マルチビタミン、マルチミネラルがバランスよく配合されている。1日4回、休憩時に摂ることを想定した設計となっている。フレーバーはレモン、マスカット、ぶどう、りんご、ライチの5種類。昨年まではフレーバーごと100本ずつの販売だったが、昨年7月からは5種類を詰め合わせたミックスのみの販売に変更し、食べ飽きない工夫が凝らされた。



厚生労働省の統計によると、業種別に見た熱中症による死亡者数で最も多いのが建設業だ。炎天下の作業が避けられないため、切実な熱中症対策として生まれたのが「しおゼリー」だ。その需要は今や製造業や運輸業、さらには消防や自衛隊といった日常的に猛暑と戦うプロフェッショナルたちへ急拡大している。



さらに、一般のスポーツ愛好家がランニング時にポケットへ数本忍ばせて携行したり、夏の屋外音楽フェスで活用されたりする事例も増えた。



こうした爆発的な需要に対応するため、同社は医薬品レベルの品質管理を行う「GMP認定工場」（適正製造規範を満たした工場）へと生産拠点を移し、安心・安全な品質の下、真夏でも途切れることのない安定した供給と増産体制を確立した。



「他の現場でも使いたいから売ってほしい」

「しおゼリー」誕生のきっかけは、三和建設が化粧品や医薬品の原料を扱う岩瀬コスファの工場建設を請け負った際、互いの担当者が現場の暑さに強い危機感を抱き、知見を出し合ったことだった。それまでの現場で定番だった塩飴は「暑さでベタつく」「炎天下では口が渇いて食べづらい」と不評で、夏が終わると廃棄されることが多かったという。



「初めは弊社の作業所で働く職人用に作ったのですが、『他の現場でも使いたいから売ってくれないか』という声が上がったのです」



このような要望を受けて、同社は2021年に定款に「菓子の販売」を追加して一般販売を開始。商品名やパッケージデザインもデザイナーに外注せず、現場を熟知する社員が手掛けた。



「ゼネコンらしく、あえて派手なピンクなどの色使いは避け、白を基調としたシンプルで分かりやすいデザインを採用しています」



「ゼネコンがつくったしおゼリー」というネーミングには、熱中症による死傷者が少なくない苛酷な現場を救いたいとのメッセージも込められている。



ヘルメットの中は摂氏60度…頭皮ケアから生まれた新発想

さらに、塩分を補給することのほかに、頭を冷やそうという発想で生まれたのが、ヘルメットにこもった熱や蒸れ、臭いをリセットする「冷やりハットCOOL SHAMPOO」。6月中旬頃から販売を始めるという。



「夏場のヘルメットの中は60度ぐらいになります。『ヘルメットをかぶるとハゲる』という都市伝説が囁かれるくらい、環境は良くありません。昼休みにこのシャンプーをして水をかぶれば、一気に頭部を冷やす効果があります」



さらに今年からは、「しおゼリー」の姉妹品として、食べる紫外線対策ゼリー「ケアゼリー」の一般販売も本格スタートした。



「日焼けは気になるが、汗で日焼け止めがすぐ落ちてしまう」という女性施工管理スタッフらの雑談から、「食べる熱中症対策ができるなら、食べる日焼け止めも作れるのでは…」とプロジェクトが始動。紫外線対策に効果が期待できる成分を配合し、2024年3月14日から社内で配布し始めたのを皮切りに一般販売も始まった。ちなみに3月14日は、ホワイトデーであると同時に、化粧品メーカーのポーラが制定した「美白デー」でもある。



現場に寄り添う真摯な姿勢から生まれたこれらの商品は、今年も多くの人々を日本の猛暑から救う一助となるに違いない。



（まいどなニュース特約・平藤 清刀）