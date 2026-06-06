値上がり期待は捨てなさい。不動産Gメンが「資産性より優先すべき」と断言する、家探し唯一の尺度
「将来高く売れるから大丈夫」という不動産会社のセールストークを鵜呑みにして、本当に住みたい場所や広さを妥協してはいませんか？ 実は、住宅購入の真の目的を見失っている人が後を絶ちません。
YouTubeチャンネル登録者70万人超の「不動産Gメン」こと滝島一統氏は、マイホームを安易に「金融商品」として扱うことの危うさに警鐘を鳴らします。著書『家の購入&売却・賃貸・投資・相続…で損しない 得する不動産バイブル「ハンコ押す前に読む本」』は、業界が隠し続ける「不動産投資の不都合な真実」を突きつける一冊。
今回は本書から一部抜粋し、家を「資産」と考えすぎることで陥る身動きが取れない罠（わな）と、後悔しないために守りたい「価値観の優先順位」について紹介します。
A.「家は資産のためではなく、住むために買うものと心得よ」（不動産Gメン滝島）
＝＝＝
建物は古くなっていきますから、本来であれば家の値段は年々下がります。それを超えて値上がりするには、よほど立地がいいか、希少価値があるなどの要素が必要で、多くのエリア、多くの物件は該当しません。
よって、資産価値上昇を目的に買うことは間違っているし、必ずしも資産になるとは言えない、というのが私の個人的な意見です。
仮に5000万円で買った家が8000万円で売れたとしても、次の住まいはどうするのでしょうか。家が値上がりした（市況が良かった）ということは、新たに購入する家もそれなりの額になります。
年齢も進んでいますから、ローンを組むのも苦労するし、その後、価格が下落すれば、含み損を抱えて身動きできなくなります。
値上がりしたところで売って、差益を得て、その後は賃貸に住むという決断ができればいいのですが、実は、そこまでドライに考えられる人は多くありません。むしろ、思い入れがある家を手放すことによる心理的な負担で、ダメージを負う人もいます。
家は資産と言いますが、株などの金融資産とは根本的に違うものなのです。結局のところは価値観の問題です。
郊外に住みたいのに値下がりしにくいという理由で都心の家を買う、広い家に住みたいのに広さは妥協してタワマンを買うなど、本来の目的を見失ってしまうなんて、おかしいですよね。
住むための家であれば、もし値下がりしても気にする必要はありません。家はもし値上がりしたらラッキー……ぐらいの感覚で選ぶべきだと思います。
文：滝島 一統（不動産会社代表）
1976年東京都生まれ。明治大学商学部卒業後、ミサワホームに入社。25歳の時に渋谷区初台に不動産会社光文堂インターナショナルを設立。2011年より海外不動産事業にも進出。2022年6月、YouTubeチャンネル「不動産Gメン滝島」をスタート。不動産業者に騙されないための情報、物件の見方など、ユーザー目線の情報をコワモテで語る動画が人気を集め、1年余りで登録者数31万人を突破し、現在は登録者数70万人超。不動産の知識がない人が損しないための情報を発言している、不動産業界きってのインフルエンサー。
(文:滝島 一統)
YouTubeチャンネル登録者70万人超の「不動産Gメン」こと滝島一統氏は、マイホームを安易に「金融商品」として扱うことの危うさに警鐘を鳴らします。著書『家の購入&売却・賃貸・投資・相続…で損しない 得する不動産バイブル「ハンコ押す前に読む本」』は、業界が隠し続ける「不動産投資の不都合な真実」を突きつける一冊。
Q. 家を買えば資産になるって本当ですか？＝＝＝
A.「家は資産のためではなく、住むために買うものと心得よ」（不動産Gメン滝島）
＝＝＝
資産性の高い家は大都市圏“以外”に存在するか不動産会社は、「家は買うと資産になります。なぜなら値上がりしますから」などと言うものだし、買うほうもそう信じている人は多いです。しかし、都心の一部や大都市圏以外では、値上がりを望むのは難しいのが現実です。
建物は古くなっていきますから、本来であれば家の値段は年々下がります。それを超えて値上がりするには、よほど立地がいいか、希少価値があるなどの要素が必要で、多くのエリア、多くの物件は該当しません。
よって、資産価値上昇を目的に買うことは間違っているし、必ずしも資産になるとは言えない、というのが私の個人的な意見です。
仮に5000万円で買った家が8000万円で売れたとしても、次の住まいはどうするのでしょうか。家が値上がりした（市況が良かった）ということは、新たに購入する家もそれなりの額になります。
年齢も進んでいますから、ローンを組むのも苦労するし、その後、価格が下落すれば、含み損を抱えて身動きできなくなります。
値上がりしたところで売って、差益を得て、その後は賃貸に住むという決断ができればいいのですが、実は、そこまでドライに考えられる人は多くありません。むしろ、思い入れがある家を手放すことによる心理的な負担で、ダメージを負う人もいます。
家は資産と言いますが、株などの金融資産とは根本的に違うものなのです。結局のところは価値観の問題です。
家を買う時にフォーカスしたい唯一のポイント家を買いたい人は買えばいい、これが正解です。買いたいか買いたくないかだけにフォーカスしたほうがよいのです。本来の目的は住むことなのに、それを見失って、資産性などという尺度で借りるか買うかを考える必要はありません。
郊外に住みたいのに値下がりしにくいという理由で都心の家を買う、広い家に住みたいのに広さは妥協してタワマンを買うなど、本来の目的を見失ってしまうなんて、おかしいですよね。
住むための家であれば、もし値下がりしても気にする必要はありません。家はもし値上がりしたらラッキー……ぐらいの感覚で選ぶべきだと思います。
文：滝島 一統（不動産会社代表）
1976年東京都生まれ。明治大学商学部卒業後、ミサワホームに入社。25歳の時に渋谷区初台に不動産会社光文堂インターナショナルを設立。2011年より海外不動産事業にも進出。2022年6月、YouTubeチャンネル「不動産Gメン滝島」をスタート。不動産業者に騙されないための情報、物件の見方など、ユーザー目線の情報をコワモテで語る動画が人気を集め、1年余りで登録者数31万人を突破し、現在は登録者数70万人超。不動産の知識がない人が損しないための情報を発言している、不動産業界きってのインフルエンサー。
(文:滝島 一統)