54歳・望月理恵、超ミニスカ生足美脚ショット公開 ファン絶賛「美魔女」「何て美しい取締役」「美脚で内容が全然入ってきません」
芸能事務所セント・フォースの取締役でフリーアナウンサーの望月理恵（54）が1日、自身のインスタグラムを更新。白シャツにミニスカートを合わせた撮影カットを公開し、イベント出演を告知した。
【写真】「もはや芸術作品」超ミニスカコーデで美脚際立つ望月理恵
公開された写真で望月は、白シャツにミニ丈のスカートを合わせたコーディネートを披露。編み上げ風のピンヒールを合わせ、すらりとした美脚が際立つスタイリングとなっている。
投稿では、『セント・フォース Official Book 2026-2027』の発刊を記念した特別イベントの開催をアナウンス。6月21日から26日まで東京・渋谷で写真展やグッズ販売、トークイベントが実施されることを紹介した。
望月は6月21日に行われるトークイベント「望月理恵×皆藤愛子『セント・フォース 古参!? ファンと語らう！』」に登壇予定。「お会いできるのを楽しみにしています♪」とファンへ呼びかけた。
また、写真展とグッズ販売会場については入場無料で予約不要と説明。「私のグッズも最初で最後かも？笑 魔除けに、、、よかったら買ってください」とユーモアたっぷりにつづり、来場を促した。
「何て美しい取締役。役員が現役美人タレントって」「もっちーさん ゴメンナサイ 美脚で内容が全然入ってきません」「モッチー大好き ミニスカ生足」「いつまでも美人だなぁ」「美魔女 美しすぎます」などのコメントが寄せられている。
【写真】「もはや芸術作品」超ミニスカコーデで美脚際立つ望月理恵
公開された写真で望月は、白シャツにミニ丈のスカートを合わせたコーディネートを披露。編み上げ風のピンヒールを合わせ、すらりとした美脚が際立つスタイリングとなっている。
投稿では、『セント・フォース Official Book 2026-2027』の発刊を記念した特別イベントの開催をアナウンス。6月21日から26日まで東京・渋谷で写真展やグッズ販売、トークイベントが実施されることを紹介した。
また、写真展とグッズ販売会場については入場無料で予約不要と説明。「私のグッズも最初で最後かも？笑 魔除けに、、、よかったら買ってください」とユーモアたっぷりにつづり、来場を促した。
「何て美しい取締役。役員が現役美人タレントって」「もっちーさん ゴメンナサイ 美脚で内容が全然入ってきません」「モッチー大好き ミニスカ生足」「いつまでも美人だなぁ」「美魔女 美しすぎます」などのコメントが寄せられている。