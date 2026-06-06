鹿児島県の奄美地方では、梅雨前線が停滞しており、大雨となっています。

土砂災害に厳重な警戒が必要です。

鹿児島地方気象台によりますと、奄美地方では停滞している梅雨前線に向かって 暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。

奄美地方では、7日朝にかけて、断続的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降る見込みです。

県の雨量計では、喜界町で午前９時半までの１時間に75ミリの非常に激しい雨が降りました。

現在、喜界町にレベル４の土砂災害危険警報とレベル３の大雨警報が発表されています。

喜界町では、住宅４棟に床下浸水の被害がでているほか、町内の県道など７か所が冠水のため、通行止めとなっています。

喜界町は、午前10時20分に、町内全域3,769世帯6,870人に避難指示を発表しました。

6日予想される１時間雨量は多い所で、

▽奄美北部、南部、十島村で30ミリ。

7日午前6時までに予想される24時間雨量は多い所で、

▽奄美北部、南部、十島村で150ミリです。

喜界町では、土砂災害や洪水などの重大な災害が、いつ発生してもおかしくない極めて危険な状態です。厳重な警戒が必要です。

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