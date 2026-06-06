奄美地方で大雨 喜界町で1時間に75ミリ 喜界町全域に避難指示 鹿児島
鹿児島県の奄美地方では、梅雨前線が停滞しており、大雨となっています。土砂災害に厳重な警戒が必要です。
鹿児島地方気象台によりますと、奄美地方では停滞している梅雨前線に向かって 暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。
奄美地方では、7日朝にかけて、断続的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降る見込みです。
県の雨量計では、喜界町で午前９時半までの１時間に75ミリの非常に激しい雨が降りました。
現在、喜界町にレベル４の土砂災害危険警報とレベル３の大雨警報が発表されています。
喜界町では、住宅４棟に床下浸水の被害がでているほか、町内の県道など７か所が冠水のため、通行止めとなっています。
喜界町は、午前10時20分に、町内全域3,769世帯6,870人に避難指示を発表しました。
6日予想される１時間雨量は多い所で、▽奄美北部、南部、十島村で30ミリ。
7日午前6時までに予想される24時間雨量は多い所で、▽奄美北部、南部、十島村で150ミリです。
喜界町では、土砂災害や洪水などの重大な災害が、いつ発生してもおかしくない極めて危険な状態です。厳重な警戒が必要です。
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