◇米女子ゴルフツアー 全米女子オープン第2日（2026年6月5日 カリフォルニア州 リビエラCC＝6641ヤード、パー71）

25年AIG全英オープン以来のメジャー2勝目を狙う山下美夢有（24＝花王）は42位から出て4バーディー、4ボギーの71で回り、通算1オーバーでホールアウト。スコアを伸ばせなかったが、予選通過を確実にした。

「前半はバーディーが取れて流れが良かったけど、後半は落とす展開になった」。6番で3メートル、7番で8メートルをねじ込むなど前半で4バーディーを奪って勢いに乗ってハーフターンした。

しかし後半は一転苦しいゴルフになった。10番でグリーン奥のバンカーにつかまりボギー。グリーン奥のラフに入れた15番でもアプローチを寄せ切れずスコアを落とした。

「練習通りにスイングができていなかった。後半に入って悩む部分もあった。その中で練習と同じ感じで振れていなかった」と反省を口にした通り、ショットが乱れる場面が多く、パーオン率は38・89％に低迷した。

それでもトップは見える位置で決勝ラウンドを迎える。「1ホールも気が抜けない。ショットもそうだし、パットも決まれば順位も上がると思うので、今日の反省点をもう1回見直して、明日から上位で戦えるようにしたい」と話し、足早に練習場に向かった。