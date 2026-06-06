田中健、妻＆娘からの“父の日プレゼント”に喜び「我が家の女性陣見るに見兼ねたらしい」 裏話にほっこり「愛を感じます」
俳優の田中健（75）が、6日までに自身のブログを更新。妻と娘から少し早い父の日のプレゼントを受け取ったことを明かし、贈られた品々を公開した。
【写真】「センスいいですね」田中健の妻＆娘から贈られた“父の日プレゼント”
「早々と父の日」と題したブログで田中は、「昨日はかなり早め？に父の日のプレゼントいただきました」と報告。あわせて、デザイン性のあるノートや恐竜のモチーフが付いたボールペン、スーツに付ける愛らしいピンバッジなど、父の日のプレゼントを披露している。
田中は「最近の必要な資料などを裏紙に走り書きしていた事も多く、我が家の女性陣見るに見兼ねたらしいです」とユーモアを交えて紹介。ピンバッジについては「かなり増え充実しました」「付けるの楽しみです」と喜びをつづった。
この投稿に「凄く凄く素敵だわ」「健さんの日頃の頑張りやご家族への愛情が伝わっているからこその贈り物」「愛を感じます」「センスいいですね」「素敵なプレゼント、うれしいですね」「可愛いピンバッジ沢山 お目にかかる日を楽しみにしています」などのコメントが寄せられている。
【写真】「センスいいですね」田中健の妻＆娘から贈られた“父の日プレゼント”
「早々と父の日」と題したブログで田中は、「昨日はかなり早め？に父の日のプレゼントいただきました」と報告。あわせて、デザイン性のあるノートや恐竜のモチーフが付いたボールペン、スーツに付ける愛らしいピンバッジなど、父の日のプレゼントを披露している。
この投稿に「凄く凄く素敵だわ」「健さんの日頃の頑張りやご家族への愛情が伝わっているからこその贈り物」「愛を感じます」「センスいいですね」「素敵なプレゼント、うれしいですね」「可愛いピンバッジ沢山 お目にかかる日を楽しみにしています」などのコメントが寄せられている。