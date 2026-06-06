ますだおかだ＆アンタッチャブル、M-1初期の秘話「下積み時代はなかったんですか？」「『この人には勝てない』と痛感した芸人は？」
お笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右、アンタッチャブルの柴田英嗣が、きょう6日放送のMBSテレビ『かまいたちのしらんけど！』（毎週土曜 深0：28 ※関西ローカル）に出演する。
【写真】「ジージャンを買いたい」ますだおかだ岡田、かまいたち山内行きつけの古着店へ
今回は、かまいたち（濱家隆一、山内健司）が岡田と柴田を迎え、移動中のロケバスの中でトークを繰り広げる。ともにM-1王者で、現在は毎週3時間生放送のラジオ番組パーソナリティーでもある。
岡田が「ツッコミでウケたがり、芸人の中で一番ウザいタイプ」と話すと、柴田が「それでいてあんまり面白くない」と掛け合いを始める。冒頭から息つく暇なくしゃべり続ける岡田に、山内は「この２人がいるとどうなんの？」と困惑し、濱家は「この収録が一番疲れそう」と先行きを心配する。
ますだおかだは結成1年目で『ABCお笑い新人グランプリ（旧・ABC漫才・落語新人コンクール）』の最優秀新人賞を受賞。「下積み時代はなかったんですか？」という濱家の問いに、岡田は「初年度で同世代のサラリーマンの給料を抜いていた」と話し、柴田は「今ですよね、勉強してんの、お笑いの」と高速ツッコミ。「芸風が、下積みがあるように感じてしまう」という濱家の言葉に、山内は「下積みなしでこれだと腹立つ」と言い放つ。さらに岡田は、相方・増田英彦から誘われたというコンビ結成の経緯について休む間もなくしゃべり続け、濱家は「（話の）間をくれません？」とタジタジになる。
一方の柴田は、アンタッチャブルがM-1王者に輝くまでは「ほとんど下積み」と振り返る。若手時代のコンビの漫才について山内が「ザキヤマさんトーン低くて」と話すと、柴田は「無理してテンションを抑えてた。テンションがステージで上がらないように」と相方・山崎弘也にまつわる裏話を語る。若手時代の知られざるエピソードに、山内は「普通は逆ですよ！」と仰天する。
濱家の「『この人には勝てない』と痛感した芸人は？」の問いには、柴田が「山崎じゃない？」と即座に相方の名前を挙げる。柴田は「山崎には一生勝てないと思う」と笑みを見せ、コンビの絆にかまいたちは感嘆。対する岡田が語るコンビ仲とは…。
【写真】「ジージャンを買いたい」ますだおかだ岡田、かまいたち山内行きつけの古着店へ
今回は、かまいたち（濱家隆一、山内健司）が岡田と柴田を迎え、移動中のロケバスの中でトークを繰り広げる。ともにM-1王者で、現在は毎週3時間生放送のラジオ番組パーソナリティーでもある。
岡田が「ツッコミでウケたがり、芸人の中で一番ウザいタイプ」と話すと、柴田が「それでいてあんまり面白くない」と掛け合いを始める。冒頭から息つく暇なくしゃべり続ける岡田に、山内は「この２人がいるとどうなんの？」と困惑し、濱家は「この収録が一番疲れそう」と先行きを心配する。
一方の柴田は、アンタッチャブルがM-1王者に輝くまでは「ほとんど下積み」と振り返る。若手時代のコンビの漫才について山内が「ザキヤマさんトーン低くて」と話すと、柴田は「無理してテンションを抑えてた。テンションがステージで上がらないように」と相方・山崎弘也にまつわる裏話を語る。若手時代の知られざるエピソードに、山内は「普通は逆ですよ！」と仰天する。
濱家の「『この人には勝てない』と痛感した芸人は？」の問いには、柴田が「山崎じゃない？」と即座に相方の名前を挙げる。柴田は「山崎には一生勝てないと思う」と笑みを見せ、コンビの絆にかまいたちは感嘆。対する岡田が語るコンビ仲とは…。