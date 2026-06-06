「ドジャース−エンゼルス」（５日、ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手が先発マウンドに上がり、二回にメジャー最速となる１００・６マイル（１６１・９キロ）を計測。６回を２安打無失点に抑えた。この日の球審は女性のジェン・パオルさんだったが、初回にいきなりの好アシストもあった。

初球の変化球でネトのハーフスイングをとってもらった佐々木。追い込んでからのスライダーで三ゴロに打ち取ると、トラウトの４球目に１００マイルを計測。最後はスプリットで空振り三振に仕留めた。メックラーにも今季最速タイとなる１００・４マイル（約１６２キロ）を投じ、最後はスプリットで連続三振に斬った。

二回は先頭のアデルを落ち着いて打ち取り、ウォルトンが放った痛烈なライナーは右中間を襲ったがパヘズがジャンピングキャッチ。マウンドの佐々木も思わずグラブをたたき、センターを指さして感謝した。さらにペラザにはメジャー最速となる１００・６マイルを計測。打ち返されるもフリーマンが鮮やかにゴロをキャッチし、バックの守りにも助けられて２イニング連続の三者凡退。これまでの最速は昨年の東京開幕シリーズ第２戦で出した１００・５マイルだった。

三回はマドリガルが放った二遊間へのゴロを二塁・ロハスがベアハンドキャッチし一塁へ好スロー。一旦はセーフの判定だったがチャレンジで覆った。オホッピーは三振に仕留め、フレイジャーは四球で歩かせてしまったが、ネトの遊ゴロをベッツが鮮やかに処理。３回までノーヒットピッチングとなった。

四回は先頭のトラウトを遊ゴロに打ち取り、メックラーには四球を与えてしまったが動じず。アデル、ウォルトンと連続三振に仕留め４回までに５奪三振をマークした。

五回は先頭のペラザを三ゴロに打ち取り、続くマドリガルには浮いたスライダーを捉えられ左越えの二塁打を浴びた。この試合初安打を許したが、続くオホッピーを三ゴロ。フレイジャーを低めのスプリットで空振り三振に仕留めると、マウンドで吠えた。

六回は先頭のネトに安打を許し、１死二塁のピンチを招いたが後続をピシャリ。ブルペンでベシアが準備を始めていた中、しっかりと責任イニングを投げ抜いた。

佐々木は前回登板のフィリーズ戦で六回途中１失点。５月５先発の防御率は３・１８。ロバーツ監督は登板ごとに安定感を増す２４歳を「本物のメジャー投手になった。揺るぎない自信が感じられる」と称えていた。